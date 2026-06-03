Marius Şumudică a criticat decizia majoră luată de Gică Hagi, în primul meci la naţională: “Revoluţionăm fotbalul”

Marius Şumudică a tras concluziile, după primul meci al lui Gică Hagi, din noul mandat la naţională. Cu “Regele” pe bancă, România a remizat în amicalul cu Georgia, scor 1-1, partida fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Florinel Coman a revenit la naţională şi a fost titularizat de Gică Hagi pe postul de vârf. În a doua repriză, pe această poziţie a evoluat Louis Munteanu, cel care a marcat pentru România.

Marius Şumudică a criticat decizia majoră luată de Gică Hagi în Georgia – România 1-1

Marius Şumudică nu şi-a putut explica motivul pentru care Gică Hagi a ales să-l folosească pe Florinel Coman ca atacant. Antrenorul a subliniat că la FCSB şi la Al-Gharafa, “Mbappe” evoluează în bandă.

De asemenea, Şumudică a declarat că la naţională ar trebui să se utilizeze sistemul cu trei fundaşi centrali. La partida cu Georgia, Gică Hagi l-a titularizat pe Andrei Coubiş pe postul de apărător dreapta.

“Din punctul meu de vedere, ieri au fost lucruri pozitive, dar și lucruri care nu mi-au plăcut. Aici mă refer la pozițiile jucătorilor. Ok, l-am văzut pe Gică Hagi spunând că Florinel Coman este mai mult 9, un jucător de atac, decât jucător de bandă. El nu este un număr 9, nu poate să joace niciodată cu spatele la poartă. Gică a încercat și e foarte bine, într-un meci amical în care poți să încerci, un sistem care ne-a dat un răspuns. Din punctul meu de vedere, echipa națională trebuie să joace în trei fundași centrali din momentul de față.