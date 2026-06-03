Marius Şumudică a criticat decizia majoră luată de Gică Hagi, în primul meci la naţională: “Revoluţionăm fotbalul”

Marius Şumudică a tras concluziile, după primul meci al lui Gică Hagi, din noul mandat la naţională. Cu “Regele” pe bancă, România a remizat în amicalul cu Georgia, scor 1-1, partida fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Florinel Coman a revenit la naţională şi a fost titularizat de Gică Hagi pe postul de vârf. În a doua repriză, pe această poziţie a evoluat Louis Munteanu, cel care a marcat pentru România.
Marius Şumudică a criticat decizia majoră luată de Gică Hagi în Georgia – România 1-1
Marius Şumudică nu şi-a putut explica motivul pentru care Gică Hagi a ales să-l folosească pe Florinel Coman ca atacant. Antrenorul a subliniat că la FCSB şi la Al-Gharafa, “Mbappe” evoluează în bandă.
De asemenea, Şumudică a declarat că la naţională ar trebui să se utilizeze sistemul cu trei fundaşi centrali. La partida cu Georgia, Gică Hagi l-a titularizat pe Andrei Coubiş pe postul de apărător dreapta.
“Din punctul meu de vedere, ieri au fost lucruri pozitive, dar și lucruri care nu mi-au plăcut. Aici mă refer la pozițiile jucătorilor. Ok, l-am văzut pe Gică Hagi spunând că Florinel Coman este mai mult 9, un jucător de atac, decât jucător de bandă. El nu este un număr 9, nu poate să joace niciodată cu spatele la poartă. Gică a încercat și e foarte bine, într-un meci amical în care poți să încerci, un sistem care ne-a dat un răspuns. Din punctul meu de vedere, echipa națională trebuie să joace în trei fundași centrali din momentul de față.
Noi cele mai mari probleme ieri le-am avut în zonă centrală, la mijlocașii centrali. Acțiunile jucătorilor georgieni au venit tot timpul pe zonă centrală între linii, pe mijlocașii centrali. Și atunci stau și mă întreb ceea ce își dorește Gică în momentul de față, ce răspuns îi vor da ce aceste jocuri. Probabil că și procesul de antrenament îi va da un răspuns și poți să te duci și să te canalizezi așa pe un prim 11 cu încă câteva soluții. Am văzut jucători care ieri nu se ridicau la nivelul unei echipe naționale. Dar el știe cel mai bine, eu nu stau să-l contrazic acum pe Gică și nici nu vreau să vin eu și să spun exact ceea ce trebuie!
Din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru Hagi, l-a antrenat, l-o fi antrenat la Academie, știa acum nu știu câți ani, dar Florinel Coman nu este atacant.
El a fost transferat și la FCSB să nu joace număr 9, ci să joace bandă. Și la Al Gharafa la fel, unde eu cunosc fotbalul arab. A fost luat ca să joace bandă. Nu înțeleg de unde revoluționăm acum și spunem că Florinel Coman este număr 9 și că el va veni la echipa națională și Gică spunând că va juca doar număr 9. N-are cum să joace număr 9 niciodată!”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
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