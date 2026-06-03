Aryna Sabalenka, OUT în sferturi la Roland Garros! A fost învinsă cu 6-0 în decisiv

Surpriză mare în sferturile de finală la Roland Garros, acolo unde Aryna Sabalenka, actuala lideră a ierarhiei WTA, a fost învinsă de Diana Shnaider.

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Jucătoarea din Belarus a câștigat primul set cu scorul de 6-3, ba mai mult, era în avantaj și în setul al doilea, însă rusoaica a revenit incredibil de la 1-4 și a trimis meciul în decisiv.

Aryna Sabalenka, eliminată de Diana Shnaider la Roland Garros

Surpriză mare în faza sferturilor de finală la Grand Slam-ul parizian, acolo unde Diana Shnaider a eliminat-o în mod surprinzător pe Aryna Sabalenka (1 WTA).

Lidera mondială a condus cu 6-3 și 4-1, dar a fost întoarsă incredibil de rusoaică. Mai mult decât atât, Shnaider i-a administrat și un 6-0 în setul decisiv, punând punct disputei după două ore și 14 minute.

Mai departe, Diana Shnaider (23 WTA) va da piept cu revelația acestui turneu: Maja Chwalinska (114 WTA). Poloneza a eliminat nume importante în drumul spre semifinalele Roland Garros.