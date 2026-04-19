Fanii cei mai devotaţi. Gest superb făcut pentru tricolore la meciul cu Cipru

Radu Constantin Publicat: 19 aprilie 2026, 20:18

Orice naţională din lume şi-ar dori asemenea fani. Suporterii naţionalei de fotbal feminin au îndurat vremea rea şi au stat patru ore pe Arena Arcul de Triumf, iar România a învins Cipru cu 3-0 şi îşi continuă drumul spre Mondial.

Nici grindina care s-a abătut pe Arcul de Triumf nu i-a gonit acasă pe fanii României, care au aşteptat mai bine de două ore ca să se reia jocul cu Cipru.

“După ce a ieşit soarele s-a împrospătat toată lumea”, a spus unul dintre fanii prezenţi. “Suntem români, trebuie să susţinem România”, au strigat ei la unison.

“(n-red Dar de ce vă place vouă fotbalul? Pentru că una dintre echipe trebuie să câştige şi pentru că îmi place acţiunea)”, a spus un micuţ fan al naţionalei.

Naţioanal de fotbal feminin îşi continuă drumul spre Mondialul din Brazilia. “Tebuie să le susţinem indiferent de gen” sau “Să fie mândre că ele au reuşit”, “Le dorim succes şi să le vedme în Brazilia”, ai mai spus fanii.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Coelho apelează la juniori, informație anunțată de Fanatik. Update
Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză pe ”Ilie Oană”. Sibienii au terminat meciul în 10 oameni
VideoJurnal Antena Sport | Vești noi pentru Rădoi
Răzvan Lucescu și-a luat adio de la titlu în Grecia! Înfrângere clară suferită în fața echipei lui Răzvan Marin
VIDEOCristiano Ronaldo a scris istorie, după un nou gol marcat la Al Nassr. Cifre fabuloase pentru starul ajuns la 41 de ani
VIDEOCraiova fierbe înainte de derby-ul cu Rapid. Mii de fani cântă pe străzi
Sporting – Benfica, 20:15, LIVE VIDEO. Cu o victorie în derby, echipa lui Jose Mourinho depăşeşte campioana. Start întârziat
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul