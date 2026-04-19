Fanii cei mai devotaţi. Gest superb făcut pentru tricolore la meciul cu Cipru

Orice naţională din lume şi-ar dori asemenea fani. Suporterii naţionalei de fotbal feminin au îndurat vremea rea şi au stat patru ore pe Arena Arcul de Triumf, iar România a învins Cipru cu 3-0 şi îşi continuă drumul spre Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nici grindina care s-a abătut pe Arcul de Triumf nu i-a gonit acasă pe fanii României, care au aşteptat mai bine de două ore ca să se reia jocul cu Cipru.

“După ce a ieşit soarele s-a împrospătat toată lumea”, a spus unul dintre fanii prezenţi. “Suntem români, trebuie să susţinem România”, au strigat ei la unison.

“(n-red Dar de ce vă place vouă fotbalul? Pentru că una dintre echipe trebuie să câştige şi pentru că îmi place acţiunea)”, a spus un micuţ fan al naţionalei.

Naţioanal de fotbal feminin îşi continuă drumul spre Mondialul din Brazilia. “Tebuie să le susţinem indiferent de gen” sau “Să fie mândre că ele au reuşit”, “Le dorim succes şi să le vedme în Brazilia”, ai mai spus fanii.