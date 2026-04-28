România, hai la joacă! Fotbalul înseamnă energie pentru “tricolore”

Fotbalul înseamnă energie, iar fetele de la echipa naţională mare a României şi-au consumat-o de mici pe teren.
Fie că au bătut mingea în spatele blocurilor, pe maidan sau pe teren, ele nu au avut parte de o competiţie precum “Cupa Satelor”.
Pe jucătoarele din echipa din naţionala mare a României fotbalul le-a atras de când erau mici. Unele fete s-au şi ascuns de mici de părinţi ca să-l practice: “Nu le-am spus!”
“Au aflat aşa… A sunat antrenorul să le ceară voie să mă duc într-o deplasare şi au întrebat: “Cine suteţi?”, o altă jucătoare a naţionalei spune: “Mama a fost cea mai nemulţumită, că sunt fată, nu au vrut să mă lase, dar am avut noroc cu tata care este un fan al fotbalului”.
Dacă ar fi avut parte de Cupa Satelor, fetele ar fi avut şansa să se afirme. Competiţia este dedicată fetelor şi băieţilor de 11 si sub 13 ani de la sate şi comune.
“Să se bucure de fotbal şi să creadă în el”, este mesajul jucătorelor de la naţională.
