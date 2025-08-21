Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong! - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!
Video

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

Perechea română formată din Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu a pierdut duelul din semifinalele turneului de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025, contra principalilor favoriţi, chinezii Kuai Man şi Lin Shidong, dar a avut o prestaţie de admirat. Chinezii s-au impus cu 3-0 la seturi, cu 11-8, 11-5 şi 11-9, dar au avut mai multe momente când au fost depăşiţi de perechea română. Unul dintre acestea a avut loc la scorul de 10-8 în setul 3, atunci când Szocs şi Ionescu au obţinut punctul şi le-au provocat un timeout chinezilor. După timeout, chinezii au câştigat partida. Lin Shidong este cel mai bun jucător de tenis de masă din lume. Chinezul e lider mondial în clasamentul băieţilor. Kuai Man este pe locul 4 în clasamentul mondial al fetelor.

Ultimele video adaugate

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august
Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!

Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!

Jurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!
Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic
Jurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!

Jurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!

Jurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!
18:57
Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Elevii lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League. Echipele
18:43
Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză!
18:40
Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: “S-a terminat un ciclu”
18:33
VIDEOKuai Man i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu! Ce a spus liderul mondial, Lin Shidong!
17:44
Gigi Becali, prima reacție după ce Ngezana, Radunovic și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit: “Le dăm peste bot”
17:35
Ionel Dănciulescu, semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene! Ce a spus despre adversari
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 5 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”