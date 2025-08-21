Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong! - Antena Sport

Video Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

Perechea română formată din Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu a pierdut duelul din semifinalele turneului de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025, contra principalilor favoriţi, chinezii Kuai Man şi Lin Shidong, dar a avut o prestaţie de admirat. Chinezii s-au impus cu 3-0 la seturi, cu 11-8, 11-5 şi 11-9, dar au avut mai multe momente când au fost depăşiţi de perechea română. Unul dintre acestea a avut loc la scorul de 10-8 în setul 3, atunci când Szocs şi Ionescu au obţinut punctul şi le-au provocat un timeout chinezilor. După timeout, chinezii au câştigat partida. Lin Shidong este cel mai bun jucător de tenis de masă din lume. Chinezul e lider mondial în clasamentul băieţilor. Kuai Man este pe locul 4 în clasamentul mondial al fetelor.