Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani! - Antena Sport

Constantin "Dina" Grameni se bucură după un gol marcat pentru Rapid / Sport Pictures

Constantin “Dina” Grameni (23 de ani) a deschis scorul în minutul 10 al meciului Rapid – Csikszereda. Surprinzător, assist-ul i-a fost dat de portarul Marian Aioani (26 de ani).

Este abia al doilea gol al sezonului pentru Grameni. Precedenta reuşită a lui Grameni datează din 22 august, atunci când mijlocaşul a marcat în victoria cu 2-1 a Rapidului, din deplasare, cu Metaloglobus. Grameni mai are un assist, pe lângă cele 2 goluri, în 8 partide jucate în Liga 1 pentru Rapid în acest sezon.

Dina Grameni, primul gol după 3 luni

Grameni a finalizat excelent, plasat, fără nicio şansă pentru portarul ciucanilor, Pap. “Dina” Grameni este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. El mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027.

Rapid îl achiziţiona pe Grameni de la Farul în luna septembrie a anului trecut, plătindu-le constănţenilor 400.000 de euro. Grameni era cotat atunci la 2 milioane de euro.

Aioani, portarul care i-a dat assist-ul lui Grameni la golul cu Csikszereda, a fost adus tot de la Farul, şi tot în schimbul sumei de 400.000 de euro. Aioani era cotat la momentul transferului la 1.5 milioane de euro, iar acum valorează 1 milion de euro, potrivit transfermarkt.com.