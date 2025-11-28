Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani!

Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 noiembrie 2025, 20:57

Comentarii
Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani!

Constantin "Dina" Grameni se bucură după un gol marcat pentru Rapid / Sport Pictures

Constantin “Dina” Grameni (23 de ani) a deschis scorul în minutul 10 al meciului Rapid – Csikszereda. Surprinzător, assist-ul i-a fost dat de portarul Marian Aioani (26 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este abia al doilea gol al sezonului pentru Grameni. Precedenta reuşită a lui Grameni datează din 22 august, atunci când mijlocaşul a marcat în victoria cu 2-1 a Rapidului, din deplasare, cu Metaloglobus. Grameni mai are un assist, pe lângă cele 2 goluri, în 8 partide jucate în Liga 1 pentru Rapid în acest sezon.

Dina Grameni, primul gol după 3 luni

Grameni a finalizat excelent, plasat, fără nicio şansă pentru portarul ciucanilor, Pap. “Dina” Grameni este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. El mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027.

Rapid îl achiziţiona pe Grameni de la Farul în luna septembrie a anului trecut, plătindu-le constănţenilor 400.000 de euro. Grameni era cotat atunci la 2 milioane de euro.

Aioani, portarul care i-a dat assist-ul lui Grameni la golul cu Csikszereda, a fost adus tot de la Farul, şi tot în schimbul sumei de 400.000 de euro. Aioani era cotat la momentul transferului la 1.5 milioane de euro, iar acum valorează 1 milion de euro, potrivit transfermarkt.com.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Observator
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro
Fanatik.ro
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro
20:39
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”
20:30
LIVE TEXTRapid – Csikszereda 1-0. Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1
20:19
VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
19:51
VideoDezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1
19:29
Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori
19:22
Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând