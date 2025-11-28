Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie - Antena Sport

Închide meniul
Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie

Publicat: 28 noiembrie 2025, 21:12

După bronzul de la dublu masculin, Iulian Chiriţa a cucerit şi medalia de argint la Campionatul Mondial de Juniori de la Cluj-Napoca.

Într-o atmosferă superbă și încurajați de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, și vicecampioni mondiali la dublu mixt, relatează Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Cele patru victorii în care și-au unit forțele la masa de joc i-au adus pe Anna Hursey și Iulian Chirița în fața posibilității de a cuceri trofeul suprem, într-un meci în care i-au întâlnit pe chinezii Qin Yuxuan și Li Hechen.

Contra perechii din China, favoriții noștri au început excelent, cu un prim set câștigat și în care combinațiile de lovituri le-au reușit. Jocul s-a echilibrat, adversarii au trecut în avantaj, iar speranțele perechii europene s-au reaprins în ultimul set disputat.

Atunci, de la 2-8, Anna Hursey și Iulian Chirița au forțat, au jucat la înălțime și au egalat la 9-9, însă, din păcate, ultimele două schimburi nu le-au aparținut, iar ei au cedat finala, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

Este a doua medalie cucerită la ediția din România a Campionatului Mondial de Juniori, după cea de bronz câștigată la U19 dublu masculin, alături de partenerul portughez Tiago Abiodun. De asemenea, Iulian Chirița continuă la U19 simplu masculin, probă în care este sfertfinalist.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
