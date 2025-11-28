Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie - Antena Sport

Iulian Chiriţa, argint la Mondialul de Juniori, după bronzul de la dublu masculin / Facebook Federaţia Română de Tenis de masă

După bronzul de la dublu masculin, Iulian Chiriţa a cucerit şi medalia de argint la Campionatul Mondial de Juniori de la Cluj-Napoca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o atmosferă superbă și încurajați de spectatori, vicecampionii europeni U19 en titre sunt, începând de azi, și vicecampioni mondiali la dublu mixt, relatează Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook. Cele patru victorii în care și-au unit forțele la masa de joc i-au adus pe Anna Hursey și Iulian Chirița în fața posibilității de a cuceri trofeul suprem, într-un meci în care i-au întâlnit pe chinezii Qin Yuxuan și Li Hechen.

Iulian Chiriţa, argint la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el, după bronzul de la dublu masculin

Contra perechii din China, favoriții noștri au început excelent, cu un prim set câștigat și în care combinațiile de lovituri le-au reușit. Jocul s-a echilibrat, adversarii au trecut în avantaj, iar speranțele perechii europene s-au reaprins în ultimul set disputat.

Atunci, de la 2-8, Anna Hursey și Iulian Chirița au forțat, au jucat la înălțime și au egalat la 9-9, însă, din păcate, ultimele două schimburi nu le-au aparținut, iar ei au cedat finala, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

Este a doua medalie cucerită la ediția din România a Campionatului Mondial de Juniori, după cea de bronz câștigată la U19 dublu masculin, alături de partenerul portughez Tiago Abiodun. De asemenea, Iulian Chirița continuă la U19 simplu masculin, probă în care este sfertfinalist.