Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez - Antena Sport

Cristiano Ronaldo continuă să fie implicat în mediul de afaceri, iar legendarul jucător care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid este gata să lanseze un nou proiect exclusivist, de această dată în capitala Spaniei.
Potrivit presei din Spania, actualul fotbalist al celor de la Al-Nassr este gata să deschidă un club de noapte în inima Madridului, iar condițiile de acces vor fi cu adevărat impresionante.
Cristiano Ronaldo a decis – fără telefoane!
Deși continuă să fie un adevărat „killer” pe terenul de fotbal și la vârsta de 40 de ani, Cristiano Ronaldo este conștient că viața de sportiv trebuie să meargă la pachet cu prezența pe piața de afaceri.
După lanțul de hoteluri pe care îl deține, fotbalistul celor de la Al-Nassr s-a hotărât să deschidă un club de noapte în Madrid. Inigo Onieva și Mabel Hospitality, firma deținută de portughez și Manuel Campos Guallar, va lansa un concept de club de noapte pe bază de card de membru.
Scopul este acela „de a crea o atmosferă elegantă și primitoare, unde luxul este mai mult un sentiment decât o simplă decorațiune. Diminețile vor oferi un mediu liniștit și sofisticat, în timp ce seara se va transforma într-un centru social cu cine și baruri exclusive”, scriu cei de la Libertad Digital.
Care vor fi taxele
Una dintre principalele reguli pentru a avea acces în clubul VEGA, așa cum va fi numit clubul de noapte pe care îl va deschide Cristiano Ronaldo, este să nu te prezinți cu telefonul mobil.
Costul anual pentru a putea fi „Membru local” va fi de aproximativ 2.300 de euro, în timp ce cluburile vor achita 2.000 de euro pe an. De asemenea, persoanele cu vârste sub 35 de ani vor putea să-și facă un card de membru local cu doar 1.500 de euro pe an.
Cea mai mare taxă va fi pentru cei care doresc să aibă card de „Membru fondator”. Nu mai puțin de 15.000 de euro va fi prețul pentru un astfel de card de membru.
