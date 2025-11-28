Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez - Antena Sport

Cristiano Ronaldo continuă să fie implicat în mediul de afaceri, iar legendarul jucător care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid este gata să lanseze un nou proiect exclusivist, de această dată în capitala Spaniei.

Potrivit presei din Spania, actualul fotbalist al celor de la Al-Nassr este gata să deschidă un club de noapte în inima Madridului, iar condițiile de acces vor fi cu adevărat impresionante.

Cristiano Ronaldo a decis – fără telefoane!

Deși continuă să fie un adevărat „killer” pe terenul de fotbal și la vârsta de 40 de ani, Cristiano Ronaldo este conștient că viața de sportiv trebuie să meargă la pachet cu prezența pe piața de afaceri.

După lanțul de hoteluri pe care îl deține, fotbalistul celor de la Al-Nassr s-a hotărât să deschidă un club de noapte în Madrid. Inigo Onieva și Mabel Hospitality, firma deținută de portughez și Manuel Campos Guallar, va lansa un concept de club de noapte pe bază de card de membru.

Scopul este acela „de a crea o atmosferă elegantă și primitoare, unde luxul este mai mult un sentiment decât o simplă decorațiune. Diminețile vor oferi un mediu liniștit și sofisticat, în timp ce seara se va transforma într-un centru social cu cine și baruri exclusive”, scriu cei de la Libertad Digital.