E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: "Ne întrecem"! Sumele uriaşe încasate - Antena Sport

E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: "Ne întrecem"! Sumele uriaşe încasate

Tenis
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate

Bogdan Stănescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 18:22

E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Morgan Riddle, iubita lui Taylor Fritz / Profimedia Images

Americanul Taylor Fritz (28 de ani) a încheiat primul Grand Slam al anului în faza optimilor de finală. Fritz a fost învins în optimile de la Australian Open în trei seturi de italianul Lorenzo Musetti (23 de ani): 2-6, 5-7, 4-6. Musetti avea să abandoneze în optimi, în meciul cu Novak Djokovic, atunci când îl conducea pe sârb cu 2-0 la seturi.

Tayor Fritz, aflat pe locul 9 ATP, a încasat aproximativ 280.000 de euro pentru accederea în optimi la Australian Open. Iubita lui, Morgan Riddle, a încasat însă mai mulţi bani decât el pe parcursul turneului. (POZE CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Iubita lui Taylor Fritz, Morgan Riddle, a câştigat mai mult decât tenismenul american pe parcursul Australian Open: “Mă încurajează şi mă susţine”

Morgan Riddle a avut venituri de 290.000 de euro în perioada în care iubitul ei, Taylor Fritz, juca la Australian Open.

Influenceriţa e urmărită de aproape 500.000 de persoane pe Instagram. Morgan Riddle şi Taylor Fritz au o relaţie din vara lui 2020. Ea e o prezenţă constantă la turneele la care participă iubitul ei, Taylor Fritz.

La Grand Slam-uri aproape că ne întrecem cine va câștiga mai mult. El mă încurajează și mă susține mereu, așa am devenit o familie cu două surse serioase de venit”, a declarat Morgan Riddle.

Taylor Fritz a câştigat peste 29.200.000 de dolari din tenis. Cea mai bună clasare a lui a fost locul 4 ATP, poziţie pe care a ajuns pe 18 noiembrie 2024.

Fritz a câştigat 10 turnee la simplu, dar nu are niciun Grand Slam cucerit. A ajuns cel mai departe în finală la un turneu de Grand Slam, la US Open-ul din 2024. A pierdut atunci în trei seturi cu Jannik Sinner, italianul impunându-se cu 6-3, 6-4, 7-5. Sinner era pe primul loc ATP în acel moment. Fritz a mai ajuns în semifinale la Wimbledon, anul trecut. Mai are un sfert de finală la Australian Open, în 2024.

