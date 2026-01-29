E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: "Ne întrecem"! Sumele uriaşe încasate - Antena Sport

Americanul Taylor Fritz (28 de ani) a încheiat primul Grand Slam al anului în faza optimilor de finală. Fritz a fost învins în optimile de la Australian Open în trei seturi de italianul Lorenzo Musetti (23 de ani): 2-6, 5-7, 4-6. Musetti avea să abandoneze în optimi, în meciul cu Novak Djokovic, atunci când îl conducea pe sârb cu 2-0 la seturi.

Tayor Fritz, aflat pe locul 9 ATP, a încasat aproximativ 280.000 de euro pentru accederea în optimi la Australian Open. Iubita lui, Morgan Riddle, a încasat însă mai mulţi bani decât el pe parcursul turneului. (POZE CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Morgan Riddle a avut venituri de 290.000 de euro în perioada în care iubitul ei, Taylor Fritz, juca la Australian Open.

Influenceriţa e urmărită de aproape 500.000 de persoane pe Instagram. Morgan Riddle şi Taylor Fritz au o relaţie din vara lui 2020. Ea e o prezenţă constantă la turneele la care participă iubitul ei, Taylor Fritz.

„La Grand Slam-uri aproape că ne întrecem cine va câștiga mai mult. El mă încurajează și mă susține mereu, așa am devenit o familie cu două surse serioase de venit”, a declarat Morgan Riddle.