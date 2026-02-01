Carlos Alcaraz e campion la Australian Open! Ibericul l-a învins pe Djokovic și a intrat în istoria tenisului - Antena Sport

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 4-2: Murcianul își confirmă break-ul și acum are un avans față de Nole.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 3-2: Ibericul câștigă pe serviciul adversarului său și trece în avantaj în setul al treilea.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 1-2: Cei doi tenismeni merg cap la cap până acum în setul al treilea.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2: Ibericul se impune în setul al doilea cu același scor cu care l-a pierdut pe primul. Alcaraz a câștigat după 36 de minute.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 5-2: Alcaraz mai face încă un break pe serviciul lui Nole și este la un pas de a restabili egalitatea la seturi.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 3-1: Carlitos confirmă break-ul.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 2-1: Ibericul face primul break al său în finală și poate lua avans pentru a câștiga al doilea set.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6: Sârbul face din nou break-ul și câștigă primul set după doar 33 de minute.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-5: Nole se menține în conducere și e la un game distanță de câștigarea primului set.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 1-4: Sârbul confirmă break-ul și acum este în avantaj în duelul cu Alcaraz.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 1-3: Nole face break-ul după ce ibericul salvase alte două mingi la care putea să-și piardă serviciul. Djokovic va servi pentru a-și confirma avantajul.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 0-1: Sârbul câștigă primul game al finalei pe propriul serviciu.

Update 10:45: A început finala de la Australian Open.

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc pentru a 10-a oară în circuitul ATP, iar ocazia este una unică pentru jucătorul spaniol, care se află la prima finală de Australian Open din carieră.

De partea cealaltă, experimentatul Nole s-a bucurat de succes în Australia în zece rânduri, ultimul său triumf fiind în urmă cu trei ani, când l-a învins pe Stefanos Tsitsipas.

Australian Open este singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește lui Alcaraz, acesta fiind dublu campion la Roland Garros, Wimbledon și US Open.

Statistica duelurilor directe dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic: