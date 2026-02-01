Carlos Alcaraz e campion la Australian Open! Ibericul l-a învins pe Djokovic și a intrat în istoria tenisului - Antena Sport

Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Alcaraz a doborât un nou record în istoria tenisului, devenind cel mai tânăr jucător din Era Open care cucerește toate cele patru titluri de Grand Slam, la vârsta de 22 de ani și 272 de zile. Precedentul record era deținut de o altă legendă din tenisul spaniol, Rafael Nadal, care a reușit asta la 24 de ani și 88 de zile la US Open 2010. În plus, Carlitos l-a depășit și pe Don Budge, care deținea recordul all-time în această privință din 1938, de 78 de ani, când a făcut Career Grand Slam-ul la 22 de ani și 355 de zile.
Carlos Alcaraz, campion în premieră la Melbourne
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5: Carlos Alcaraz e campion la Melbourne! Ibericul a devenit astfel cel mai tânăr jucător din istoria “sportului alb” care realizează celebrul Career Grand Slam, respectiv care câștigă toate titlurile de mare șlem puse în joc. El mai avea câte două la Roland Garros (2024,2025), Wimbledon (2023, 2024) și US Open (2022,2025).
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 5-4: Djokovic ratează șansa de a face break-ul într-un moment crucial. Sârbul a ratat o minge, după care Alcaraz a câștigat pe serviciul său, iar acum e la un game distanță de titlul de la Australian Open.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 3-3: Niciun jucător nu face momentan break-ul, iar ambii merg cap la cap în setul al patrulea.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 1-1: Djokovic câștigă pe propriul serviciu după un game de peste 12 minute. Alcaraz a avut șase șanse de a face break-ul, însă Nole s-a apărat formidabil și a restabilit egalitatea.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3: Liderul mondial face al doilea break din set și câștigă actul al treilea după 51 de minute de joc. În momentul de față, Alcaraz e la un set distanță de a face celebrul Career Grand Slam.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 4-2: Murcianul își confirmă break-ul și acum are un avans față de Nole.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 3-2: Ibericul câștigă pe serviciul adversarului său și trece în avantaj în setul al treilea.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 1-2: Cei doi tenismeni merg cap la cap până acum în setul al treilea.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2: Ibericul se impune în setul al doilea cu același scor cu care l-a pierdut pe primul. Alcaraz a câștigat după 36 de minute.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 5-2: Alcaraz mai face încă un break pe serviciul lui Nole și este la un pas de a restabili egalitatea la seturi.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 3-1: Carlitos confirmă break-ul.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 2-1: Ibericul face primul break al său în finală și poate lua avans pentru a câștiga al doilea set.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6: Sârbul face din nou break-ul și câștigă primul set după doar 33 de minute.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-5: Nole se menține în conducere și e la un game distanță de câștigarea primului set.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 1-4: Sârbul confirmă break-ul și acum este în avantaj în duelul cu Alcaraz.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 1-3: Nole face break-ul după ce ibericul salvase alte două mingi la care putea să-și piardă serviciul. Djokovic va servi pentru a-și confirma avantajul.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 0-1: Sârbul câștigă primul game al finalei pe propriul serviciu.
Update 10:45: A început finala de la Australian Open.
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc pentru a 10-a oară în circuitul ATP, iar ocazia este una unică pentru jucătorul spaniol, care se află la prima finală de Australian Open din carieră.
De partea cealaltă, experimentatul Nole s-a bucurat de succes în Australia în zece rânduri, ultimul său triumf fiind în urmă cu trei ani, când l-a învins pe Stefanos Tsitsipas.
Australian Open este singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește lui Alcaraz, acesta fiind dublu campion la Roland Garros, Wimbledon și US Open.
Statistica duelurilor directe dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic:
- 7 mai 2022 / ATP Madrid / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 7-6(5), 5-7, (5)6-7
- 9 iunie 2023 / Roland Garros / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 3-6, 7-5, 1-6, 1-6
- 16 iulie 2023 / Wimbledon / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4
- 20 august 2023 / ATP Cincinnati / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 7-5, (7)6-7, (4)6-7
- 18 noiembrie 2023 / Turneul Campionilor / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 3-6, 2-6
- 14 iulie 2024 / Wimbledon / Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 6-2, 6-2, 7-6(4)
- 4 august 2024 / Jocurile Olimpice Paris / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 7-6(3), 7-6(2)
- 21 ianuarie 2025 / Australian Open / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4
- 5 septembrie 2025 / US Open / Novak Djokovic – Carlos Alcaraz 4-6, (4)6-7, 2-6
