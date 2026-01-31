Omul care a jucat cel mai lung meci din istorie, verdict pentru finala Djokovic - Alcaraz de la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Omul care a jucat cel mai lung meci din istorie, verdict pentru finala Djokovic - Alcaraz de la Australian Open

Australian Open

Omul care a jucat cel mai lung meci din istorie, verdict pentru finala Djokovic – Alcaraz de la Australian Open

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 19:56

Omul care a jucat cel mai lung meci din istorie, verdict pentru finala Djokovic – Alcaraz de la Australian Open

Djokovic și Alcaraz, după un meci / Profimedia

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se întâlnesc duminică dimineața într-una dintre cele mai așteptate finale de la Australian Open din ultimii ani, iar diverși specialiști sau foști sportivi și-au expus opinia înainte de meciul de la Melbourne. Printre ei s-a numărat și Nicolas Mahut, cel care în 2010 juca la Wimbledon cel mai lung meci din istoria tenisului.

Ediția din acest an de la Australian Open se va încheia într-un mod epic, cu Alcaraz și Djokovic luptându-se în premieră în ultimul act de la primul Grand Slam al anului. Ibericul și sârbul vor disputa al 10-lea meci direct oficial la marele șlem de la Melbourne, într-o finală care se anunță extrem de interesantă.

Mahut îl vede pe Alcaraz favorit în finală

Înainte de meci, una dintre persoanele care a vorbit despre duelul care va avea loc duminică a fost Nicolas Mahut, un om care în 2010 intra alături de John Isner în istoria tenisului. Cei doi disputau la Wimbleon un meci în primul tur care s-a întins pe parcursul a trei zile, având o durată totală de 11 ore și cinci minute, cel mai lung meci din istoria “sportului alb”. Scorul a fost de 6–4, 3–6, 6–7(7–9), 7–6(7–3), 70–68 în favoarea americanului.

Acum, Mahut, retras la finalul anului trecut, a vorbit de finala de la Australian Open și este de părere că Alcaraz va avea un avantaj în fața lui Djokovic în ceea ce privește forma fizică. Deși înainte de semifinala cu Sinner, Nole nu jucase în optimi (din cauza abandonul lui Mensik) și disputase doar două seturi cu Musetti, care s-a retras, tenismenul francez crede că sârbul nu îi va putea face față murcianului.

Ce m-a impresionat la Djokovic în semifinala sa a fost faptul că nu e dator nimănui. Când e condus cu un set, crezi că e totul gata, după care revine. La 2-1 la seturi împotriva lui, ești convins că nu va rămâne în meci și totuși reușește această ispravă incredibilă.

Tehnic și tactic, ce a reușit este extraordinar, dar am dubii serioase legate de finală. Dacă s-a menținut fizic în fața lui Sinner, este și pentru că a venit cu rezervorul plin (n.r. referință la meciurile cu Mensik și Musetti).

Chiar dacă face tot ce poate ca să se recupereze, nu sunt sigur că va veni proaspăt, în timp ce Carlos cred că va fi în formă maximă“, a spus sportivul francez, potrivit welovetennis.fr.

Merită menționat că Alcaraz poate avea și el probleme în privința recuperării, ținând cont că vine după cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open disputată în fața lui Alexander Zverev.

