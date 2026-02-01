Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: "Lumea nu știe. Un carusel emoțional" - Antena Sport

Carlos Alcaraz a oferit de pe terenul arenei Rod Laver prima sa reacție după ce a devenit campion la Australian Open și a devenit cel mai tânăr jucător care să cucerească toate cele patru titluri de mare șlem.
Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Ce a spus Carlos Alcaraz după triumful din finala Australian Open
La festivitatea de premiere a finaliștilor, Alcaraz și-a găsit cu greu cuvintele la începutul discursului, după care a dat startul și i-a mulțumit lui Djokovic pentru tot ceea ce face pentru tenis. Astfel, murcianul i-a întors complimentele lui Nole, care și el vorbise la superlativ despre liderul mondial.
Ulterior, ibericul i-a transmis un mesaj și lui Rafael Nadal, jucătorul care până la momentul finalei AO 2026 era cel mai tânăr jucător din Era Open care făcuse completase Slam-ul carierei. Alcaraz a vorbit de asemenea și despre cât de multă muncă a stat în spatele triumfului său de la antipozi și a dat de înțeles că au fost multe lucruri care nu s-au văzut în spațiul public pe care doar el și echipa sa le-au știut, profitând de ocazie să le mulțumească celor din staff-ul său.
“Wow. În primul rând, vreau să vorbesc despre Novak. Merită ovaționat. Ai vorbit despre ceea ce fac eu, dar ceea ce faci tu este unic. E o sursă de inspirație, nu doar pentru noi, ci pentru toți sportivii din lume. Modul în care te dedici zi de zi, îmi place atât de mult să te privesc jucând.
A fost o onoare să împart vestiarul, terenul cu tine, își mulțumesc pentru ceea ce faci, pentru că mă inspiră. Lumea nu știe cât de mult am muncit pentru a cuceri acest trofeu, doar echipa mea știe. A fost un carusel emoțional în ultima vreme. O să mulțumesc tuturor celor care se află în colțul meu, e și trofeul vostru.
Puțin ciudat să îl văd pe Rafa în tribună. Cred că e prima oară când mă urmărește într-o finală de Grand Slam așa, e o onoare să joc în fața ta. Am avut bătălii extraordinare și pe teren, n-au fost foarte multe. E un privilegiu, îți mulțumesc mult că te afli aici.
De asemenea, mulțumiri tuturor celor care au făcut acest turneu posibil. În fiecare an există îmbunătățiri. Mă bucur să mă întorc aici în fiecare an. Dragostea pe care o primesc de la voi înseamnă atât de mult“, a spus Alcaraz, potrivit eurosport.ro.
Carlos, it’s real, it’s happened – you are an #AusOpen champion 💙 pic.twitter.com/waSNxOtJg0
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
22 de ani și 272 de zile, aceasta este vârsta la care Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care reușește Career Grand Slam-ul.
Precedentul record era deținut de o altă legendă din tenisul spaniol, Rafael Nadal, care a reușit asta la 24 de ani și 88 de zile la US Open 2010. În plus, Carlitos l-a depășit și pe Don Budge, care deținea recordul all-time în această privință din 1938, de 78 de ani, când a făcut Career Grand Slam-ul la 22 de ani și 355 de zile.
