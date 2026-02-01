Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: "Lumea nu știe. Un carusel emoțional" - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: “Lumea nu știe. Un carusel emoțional”

Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: “Lumea nu știe. Un carusel emoțional”

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 14:54

Comentarii
Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: Lumea nu știe. Un carusel emoțional

Carlos Alcaraz, cu trofeul de la Australian Open în mână / Profimedia

Carlos Alcaraz a oferit de pe terenul arenei Rod Laver prima sa reacție după ce a devenit campion la Australian Open și a devenit cel mai tânăr jucător care să cucerească toate cele patru titluri de mare șlem.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Ce a spus Carlos Alcaraz după triumful din finala Australian Open

La festivitatea de premiere a finaliștilor, Alcaraz și-a găsit cu greu cuvintele la începutul discursului, după care a dat startul și i-a mulțumit lui Djokovic pentru tot ceea ce face pentru tenis. Astfel, murcianul i-a întors complimentele lui Nole, care și el vorbise la superlativ despre liderul mondial.

Ulterior, ibericul i-a transmis un mesaj și lui Rafael Nadal, jucătorul care până la momentul finalei AO 2026 era cel mai tânăr jucător din Era Open care făcuse completase Slam-ul carierei. Alcaraz a vorbit de asemenea și despre cât de multă muncă a stat în spatele triumfului său de la antipozi și a dat de înțeles că au fost multe lucruri care nu s-au văzut în spațiul public pe care doar el și echipa sa le-au știut, profitând de ocazie să le mulțumească celor din staff-ul său.

Wow. În primul rând, vreau să vorbesc despre Novak. Merită ovaționat. Ai vorbit despre ceea ce fac eu, dar ceea ce faci tu este unic. E o sursă de inspirație, nu doar pentru noi, ci pentru toți sportivii din lume. Modul în care te dedici zi de zi, îmi place atât de mult să te privesc jucând.

Reclamă
Reclamă

A fost o onoare să împart vestiarul, terenul cu tine, își mulțumesc pentru ceea ce faci, pentru că mă inspiră. Lumea nu știe cât de mult am muncit pentru a cuceri acest trofeu, doar echipa mea știe. A fost un carusel emoțional în ultima vreme. O să mulțumesc tuturor celor care se află în colțul meu, e și trofeul vostru.

Puțin ciudat să îl văd pe Rafa în tribună. Cred că e prima oară când mă urmărește într-o finală de Grand Slam așa, e o onoare să joc în fața ta. Am avut bătălii extraordinare și pe teren, n-au fost foarte multe. E un privilegiu, îți mulțumesc mult că te afli aici.

De asemenea, mulțumiri tuturor celor care au făcut acest turneu posibil. În fiecare an există îmbunătățiri. Mă bucur să mă întorc aici în fiecare an. Dragostea pe care o primesc de la voi înseamnă atât de mult“, a spus Alcaraz, potrivit eurosport.ro.

"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
Reclamă

22 de ani și 272 de zile, aceasta este vârsta la care Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care reușește Career Grand Slam-ul.

Precedentul record era deținut de o altă legendă din tenisul spaniol, Rafael Nadal, care a reușit asta la 24 de ani și 88 de zile la US Open 2010. În plus, Carlitos l-a depășit și pe Don Budge, care deținea recordul all-time în această privință din 1938, de 78 de ani, când a făcut Career Grand Slam-ul la 22 de ani și 355 de zile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Observator
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
18:12
Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român
18:10
Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea”
17:53
„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City
17:30
LIVE TEXTFarul – Universitatea Craiova 3-0. Oltenii ratează pe bandă rulantă la Ovidiu. Teles a lovit bara
17:28
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League
17:26
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 3 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 4 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate