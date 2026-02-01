Carlos Alcaraz, copleșit după ce a rescris istoria la Australian Open: "Lumea nu știe. Un carusel emoțional" - Antena Sport

Carlos Alcaraz a oferit de pe terenul arenei Rod Laver prima sa reacție după ce a devenit campion la Australian Open și a devenit cel mai tânăr jucător care să cucerească toate cele patru titluri de mare șlem.

Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Ce a spus Carlos Alcaraz după triumful din finala Australian Open

La festivitatea de premiere a finaliștilor, Alcaraz și-a găsit cu greu cuvintele la începutul discursului, după care a dat startul și i-a mulțumit lui Djokovic pentru tot ceea ce face pentru tenis. Astfel, murcianul i-a întors complimentele lui Nole, care și el vorbise la superlativ despre liderul mondial.

Ulterior, ibericul i-a transmis un mesaj și lui Rafael Nadal, jucătorul care până la momentul finalei AO 2026 era cel mai tânăr jucător din Era Open care făcuse completase Slam-ul carierei. Alcaraz a vorbit de asemenea și despre cât de multă muncă a stat în spatele triumfului său de la antipozi și a dat de înțeles că au fost multe lucruri care nu s-au văzut în spațiul public pe care doar el și echipa sa le-au știut, profitând de ocazie să le mulțumească celor din staff-ul său.

“Wow. În primul rând, vreau să vorbesc despre Novak. Merită ovaționat. Ai vorbit despre ceea ce fac eu, dar ceea ce faci tu este unic. E o sursă de inspirație, nu doar pentru noi, ci pentru toți sportivii din lume. Modul în care te dedici zi de zi, îmi place atât de mult să te privesc jucând.