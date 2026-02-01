Djokovic s-a "înclinat" în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: "Ce faci e istoric". Mesaj pentru Nadal - Antena Sport

Novak Djokovic a oferit prima sa reacție după ce a fost învins în finala de la Australian Open în patru seturi de Carlos Alcaraz, care a devenit cel mai tânăr jucător din istoria sportului care reușește Career Grand Slam-ul, respectiv care câștigă toate cele patru titluri de mare șlem. La festivitatea de premiere, Nole nu a ezitat să vorbească la superlativ despre adversarul său de duminică seara și printre altele a ținut să îi transmită și un mesaj lui Rafael Nadal, care a urmărit meciul din tribune.
Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Discursul lui Novak Djokovic după finala Australian Open
După meci, a urmat clasica festivitate de premiere a finaliștilor, iar Djokovic și-a început discursul lăudându-l la maxim pe Carlitos, care la 22 de ani și 272 de zile a completat Grand Slam-ul carierei. Legendarul tenismen ajuns la 38 de ani nu a ezitat să se folosească și de simțul umorului și i-a transmis lui Alcaraz că așteaptă să se dueleze și în următorii 10 ani.
Nole a avut și un mesaj emoționat pentru Rafael Nadal, care a urmărit meciul din tribune, sârbul declarând că a fost o onoare să fie adversarul fostului sportiv din Manacor. Pe finalul discursului, Djokovic a lăsat un mesaj enigmatic cu privire la viitorul său în “sportul alb”, spunând că doar divinitatea știe ce urmează pentru el.
“În primul rând, felicitări Carlos, un turneu extraordinar. Ție, antrenorului tău, echipei tale, familiei. Ceea ce faci este legendar, este istoric. Felicitări și îți urez mult succes. Ești atât de tânăr, ai atât de mult timp cum am și eu și sper să ne mai vedem pe teren în următorii 10 ani.
O să mulțumesc și echipei mele, pentru că mă suportați de atâta timp și îmi oferiți sprijinul necesar, nu a fost ușor. Niciodată nu este, dar sunteți punctul meu de sprijin. Ați văzut versiunea mea cea mai bună, dar și cea mai rea. Triumful meu este și al vostru.
Vreau să mă adresez legendarului Rafa, care este în tribună. Doar câteva cuvinte. Evident, mă simt ciudat să te văd acolo și nu aici. A fost o onoare să împart terenul cu tine și să te văd aici în tribună. E prima oară când te văd într-o astfel de postură, dar îți mulțumesc că ai fost prezent. Sunt prea multe legende din Spania, parcă am fost 2 contra 1 în această seară.
Nu vreau să vorbesc mult, e momentul lui Carlos. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri. Dragoste, sprijin, pozitivism. Am încercat să vă răsplătesc prin tenisul meu de-a lungul anilor.
Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, sau în șase luni. A fost extraordinar, vă mulțumesc“, a spus Novak Djokovic, potrivit eurosport.ro.
După înfrângerea de la Australian Open, Djokovic a ratat șansa de a deveni unicul jucător din istorie cu 25 de Grand Slam-uri. El împarte momentan recordul de 24 de titluri cu Margaret Court.
