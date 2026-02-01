Djokovic s-a "înclinat" în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: "Ce faci e istoric". Mesaj pentru Nadal - Antena Sport

Novak Djokovic a oferit prima sa reacție după ce a fost învins în finala de la Australian Open în patru seturi de Carlos Alcaraz, care a devenit cel mai tânăr jucător din istoria sportului care reușește Career Grand Slam-ul, respectiv care câștigă toate cele patru titluri de mare șlem. La festivitatea de premiere, Nole nu a ezitat să vorbească la superlativ despre adversarul său de duminică seara și printre altele a ținut să îi transmită și un mesaj lui Rafael Nadal, care a urmărit meciul din tribune.

Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Discursul lui Novak Djokovic după finala Australian Open

După meci, a urmat clasica festivitate de premiere a finaliștilor, iar Djokovic și-a început discursul lăudându-l la maxim pe Carlitos, care la 22 de ani și 272 de zile a completat Grand Slam-ul carierei. Legendarul tenismen ajuns la 38 de ani nu a ezitat să se folosească și de simțul umorului și i-a transmis lui Alcaraz că așteaptă să se dueleze și în următorii 10 ani.

Nole a avut și un mesaj emoționat pentru Rafael Nadal, care a urmărit meciul din tribune, sârbul declarând că a fost o onoare să fie adversarul fostului sportiv din Manacor. Pe finalul discursului, Djokovic a lăsat un mesaj enigmatic cu privire la viitorul său în “sportul alb”, spunând că doar divinitatea știe ce urmează pentru el.

“În primul rând, felicitări Carlos, un turneu extraordinar. Ție, antrenorului tău, echipei tale, familiei. Ceea ce faci este legendar, este istoric. Felicitări și îți urez mult succes. Ești atât de tânăr, ai atât de mult timp cum am și eu și sper să ne mai vedem pe teren în următorii 10 ani.