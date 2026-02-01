Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Djokovic s-a "înclinat" în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: "Ce faci e istoric". Mesaj pentru Nadal - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Djokovic s-a “înclinat” în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: “Ce faci e istoric”. Mesaj pentru Nadal

Djokovic s-a “înclinat” în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: “Ce faci e istoric”. Mesaj pentru Nadal

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 14:34

Comentarii
Djokovic s-a înclinat în fața lui Alcaraz după finala Australian Open: Ce faci e istoric. Mesaj pentru Nadal

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, după finala Australian Open / X @AustralianOpen

Novak Djokovic a oferit prima sa reacție după ce a fost învins în finala de la Australian Open în patru seturi de Carlos Alcaraz, care a devenit cel mai tânăr jucător din istoria sportului care reușește Career Grand Slam-ul, respectiv care câștigă toate cele patru titluri de mare șlem. La festivitatea de premiere, Nole nu a ezitat să vorbească la superlativ despre adversarul său de duminică seara și printre altele a ținut să îi transmită și un mesaj lui Rafael Nadal, care a urmărit meciul din tribune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlos Alcaraz a cucerit al șaptelea Grand Slam din carieră și primul titlu al său la Australian Open, după ce s-a impus în marea finală de la antipozi contra lui Novak Djokovic. Ibericul a câștigat ultimul act în trei orei și patru minute, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Discursul lui Novak Djokovic după finala Australian Open

După meci, a urmat clasica festivitate de premiere a finaliștilor, iar Djokovic și-a început discursul lăudându-l la maxim pe Carlitos, care la 22 de ani și 272 de zile a completat Grand Slam-ul carierei. Legendarul tenismen ajuns la 38 de ani nu a ezitat să se folosească și de simțul umorului și i-a transmis lui Alcaraz că așteaptă să se dueleze și în următorii 10 ani.

Nole a avut și un mesaj emoționat pentru Rafael Nadal, care a urmărit meciul din tribune, sârbul declarând că a fost o onoare să fie adversarul fostului sportiv din Manacor. Pe finalul discursului, Djokovic a lăsat un mesaj enigmatic cu privire la viitorul său în “sportul alb”, spunând că doar divinitatea știe ce urmează pentru el.

În primul rând, felicitări Carlos, un turneu extraordinar. Ție, antrenorului tău, echipei tale, familiei. Ceea ce faci este legendar, este istoric. Felicitări și îți urez mult succes. Ești atât de tânăr, ai atât de mult timp cum am și eu și sper să ne mai vedem pe teren în următorii 10 ani.

Reclamă
Reclamă

O să mulțumesc și echipei mele, pentru că mă suportați de atâta timp și îmi oferiți sprijinul necesar, nu a fost ușor. Niciodată nu este, dar sunteți punctul meu de sprijin. Ați văzut versiunea mea cea mai bună, dar și cea mai rea. Triumful meu este și al vostru.

Vreau să mă adresez legendarului Rafa, care este în tribună. Doar câteva cuvinte. Evident, mă simt ciudat să te văd acolo și nu aici. A fost o onoare să împart terenul cu tine și să te văd aici în tribună. E prima oară când te văd într-o astfel de postură, dar îți mulțumesc că ai fost prezent. Sunt prea multe legende din Spania, parcă am fost 2 contra 1 în această seară.

Nu vreau să vorbesc mult, e momentul lui Carlos. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce mi-ați oferit în ultimele meciuri. Dragoste, sprijin, pozitivism. Am încercat să vă răsplătesc prin tenisul meu de-a lungul anilor.

"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
Reclamă

Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine, sau în șase luni. A fost extraordinar, vă mulțumesc“, a spus Novak Djokovic, potrivit eurosport.ro.

După înfrângerea de la Australian Open, Djokovic a ratat șansa de a deveni unicul jucător din istorie cu 25 de Grand Slam-uri. El împarte momentan recordul de 24 de titluri cu Margaret Court.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Observator
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
17:28
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League
17:26
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
17:19
Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia
17:09
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu”
16:51
Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet”
16:35
Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 2 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 3 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 4 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate