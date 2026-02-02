Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic

Australian Open

Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic

Alex Masgras Publicat: 2 februarie 2026, 11:34

Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic

Carlos Alcaraz, cu trofeul cucerit la Australian Open 2026 / Profimedia

Carlos Alcaraz, cel care a câştigat în premieră titlul la Australian Open, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul mondial

Ibericul are acum un avans de 3.350 de puncte faţă de italianul Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi apere titlul la Melbourne, oprindu-se în semifinale.

Carlos Alcaraz a rămas pe locul 1 ATP după finala Australian Open 2026

În finala de la Australian Open 2026, Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic pentru a cincea oară în cariera sa şi şi şi-a luat revanşa pentru înfrângerea suferită în sferturile ediţiei din 2025. Duminică, spaniolul s-a impus cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Sârbul Novak Djokovic, care a jucat finala primului turneu de Mare Şlem al anului, a făcut rocada cu germanul Alexander Zverev (semifinalist), şi ocupă treapta a treia a podiumului, la mare distanţă de primii doi.

Filip Cristian Jianu este în continuare cel mai bine clasat român la simplu, pe 252, reuşind un salt de 26 de locuri faţă de acum două săptămâni, notează agerpres.ro.

La dublu, cel mai bine plasat român este acum Alexandru Jecan, pe locul 127. De remarcat că podiumul este ocupat numai de britanici, lider fiind Neal Skupski, campion la Melbourne alături de americanul Christian Harrison, urmat de Lloyd Glasspool şi Julian Cash.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 13.650 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 10.300
3 (4). Novak Djokovic (Serbia) 5.280
4 (3). Alexander Zverev (Germania) 4.605
5 (5). Lorenzo Musetti (Italia) 4.405
6 (6). Alex de Minaur (Australia) 4.080
7 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.940
8 (8). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.725
9 (7). Ben Shelton (SUA) 3.600
10 (10). Aleksandr Bublik (Kazahstan) 3.235

Jucătorii români din circuitul ATP

252 (278). Filip Cristian Jianu 218
316 (331). Gabi Adrian Boitan 161
374 (381). Cezar Creţu 126
445 (484). Ştefan Paloşi 104
517 (518). Ştefan Adrian Andreescu 78
535 (538). Sebastian Gima 75
573 (538). Radu Mihai Papoe 66
592 (594). Dan Alexandru Tomescu 63
607 (620). Nicholas David Ionel 60
667 (677). Radu David Ţurcanu 51

