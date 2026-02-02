Carlos Alcaraz rămâne lider ATP după Australian Open 2026! Pe ce loc a urcat Novak Djokovic - Antena Sport

Carlos Alcaraz, cel care a câştigat în premieră titlul la Australian Open, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul mondial

Ibericul are acum un avans de 3.350 de puncte faţă de italianul Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi apere titlul la Melbourne, oprindu-se în semifinale.

Carlos Alcaraz a rămas pe locul 1 ATP după finala Australian Open 2026

În finala de la Australian Open 2026, Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic pentru a cincea oară în cariera sa şi şi şi-a luat revanşa pentru înfrângerea suferită în sferturile ediţiei din 2025. Duminică, spaniolul s-a impus cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Sârbul Novak Djokovic, care a jucat finala primului turneu de Mare Şlem al anului, a făcut rocada cu germanul Alexander Zverev (semifinalist), şi ocupă treapta a treia a podiumului, la mare distanţă de primii doi.

Filip Cristian Jianu este în continuare cel mai bine clasat român la simplu, pe 252, reuşind un salt de 26 de locuri faţă de acum două săptămâni, notează agerpres.ro.