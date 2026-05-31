Sorana Cîrstea, mesaj superb după calificarea în sferturile de la Roland Garros 2026: “Pasiunea mea e tenisul”

Sorana Cîrstea a revenit în sferturile de finală de la Roland Garros pentru prima oară după 17 ani. Aflată la ultimul sezon, românca de 36 de ani joacă cel mai bun tenis al carierei. Duminică, ea a învins-o pe Xiyu Wang cu 6-3, 7-6(4), după o oră şi 57 de minute de joc pe Suzanne Lenglen.

Aflată pe locul 18 WTA, Sorana Cîrstea a egalat astfel cele mai bune rezultate ale sale în turneele de Grand Slam: sferturi de finală la Roland Garros 2009 şi US Open 2023.

Sorana Cîrstea, după calificarea în sferturile de la Roland Garros 2026: “În viaţă eşti liber să faci ce vrei”

Românca aşteaptă acum adversara din sferturile de finală de la Paris, unde va juca împotriva câştigătoarei dintre Mirra Andreeva şi Jil Techmann. După victoria în faţa lui Wang, Cîrstea a vorbit pe teren cu Marion Bartoli şi a spus cum se simte în această perioadă extraordinară a carierei.

Sorana Cîrstea a recunoscut că joacă cu mult mai puţină presiune şi se bucură de tenisul pe care îl practică. De asemenea, ea subliniat din nou că vârsta nu are termen de expirare atunci când vine vorba despre ambiţie şi este recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă în acest sezon:

“Cred că a fost un meci bun, am jucat bine. Am condus cu set şi 5-2, dar dacă pierzi la acest nivel 1% din intensitate, plăteşti. Nu am făcut prea multe greşeli, ea a jucat foarte bine. Sunt fericită că am câştigat în două seturi, altfel ar fi fost şi mai greu.