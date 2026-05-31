Sorana Cîrstea și posibila adversară din sferturile Roland Garros! Cu cine se poate întâlni românca

Daniel Işvanca Publicat: 31 mai 2026, 14:06

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat duminică în sferturile turneului Roland Garros, după o nouă reprezentație de forță, de această dată în fața chinezoaicei Xiyu Wang, pe care a învins-o în două seturi, scor 6-3, 7-6(4).

Românca a egalat cel mai bun parcurs din carieră la Grand Slam-ul din Paris și este gata să-și înfrunte viitoarea adversară în drumul spre careul de ași al competiției.

Sorana Cîrstea, posibil duel cu Mirra Andreeva în sferturi

Sorana Cîrstea va juca în zilele următoare pentru calificarea în semifinalele Roland Garros, după ce a trecut în cursul zilei de duminică de Xiyu Wang, ocupanta locului 148 mondial.

Calificată în sferturi la Grand Slam-ul de la Paris după o pauză de 17 ani, românca va juca pentru accederea în careul de ași cu câștigătoarea duelului dintre Mirra Andreeva (8 WTA) și Jil Teichmann (170 WTA).

Sorana Cîrstea s-a mai întâlnit o dată anul acesta cu Mirra Andreeva. A fost vorba despre un duel din 10 aprilie, în sferturile turneului de la Linz. Atunci, rusoaica s-a impus în trei seturi, scor 7-6(4), 4-6, 6-2.

