Sorana Cîrstea, jackpot financiar după calificarea în sferturile Roland Garros! Câte puncte va primi pentru victorie

Sorana Cîrstea este de neoprit la Roland Garros, acolo unde a ajuns din nou în faza sferturilor de finală după o pauză de 17 ani. Sportiva noastră a surclasat-o și pe Xiyu Wang (25 ani, locul 148 WTA) și va fi la doar două meciuri de marea finală de la Paris.

Accederea în următoarea fază a turneului de Grand Slam i-a adus o avere româncei, care a strâns deja o sumă impresionantă din cariera sa din tenis.

Sorana Cîrstea, aproape jumătate de milion de euro după calificarea în sferturi

Sorana Cîrstea și-a continuat duminică parcursul de senzație de la Roland Garros, reușind să se impună cu ceva emoții în duelul cu Xiyu Wang, ocupanta locului 148 mondial.

Cea mai bine clasată jucătoare a României s-a calificat în faza sferturilor de finală după 17 ani de așteptare și a dat un adevărat jackpot financiar. Prezența în următoarea fază a competiției este recompensată cu €470,000.

Mai mult decât atât, Sorana a primit și 430 de puncte în ierarhia WTA la simplu. Este doar a treia oară în carieră când aceasta joacă sferturi la un turneu de Grand Slam. S-a mai întâmplat la Roland Garros în 2009 și la US Open în 2023.