Elveţia – Finlanda LIVE VIDEO (21:20), finala Campionatului Mondial de hochei. Finala mică începe la 16:30

Elveţia şi Finlanda se vor întâlni în finala Campionatului Mondial de hochei 2026, LIVE în AntenaPLAY, de la ora 21:20. Elveţia, ţara gazdă, a ajuns pentru al treilea an la rând în ultimul act al competiţiei, după ce a trecut de Norvegia, scor 6-0, în prima semifinală. Finlandezii s-au impus tot sâmbătă în faţa Canadei, cu 4-2.
Învinsele de sâmbătă vor reveni şi ele pe gheaţa de la Zurich. Canada – Norvegia, finala mică de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, va începe la ora 16:30, LIVE în AntenaPLAY.
Elveţia – Finlanda LIVE VIDEO (21:20)
Elveţia şi Finlanda au fost cele mai bune echipe ale Grupei A şi s-au întâlnit în ultimul meci al fazei grupelor, atunci când Elveţia s-a impus cu 4-2. Dacă ţara gazdă a avut victorii pe linie, finlandezii au suferit pe 26 mai singura înfrângere de la acest turneu.
În sferturi, Elveţia a învins Suedia, cu 3-1, în timp ce Finlanda a câştigat meciul împotriva Cehiei cu 4-1.
Marea Britanie şi Italia, echipele care au promovat anul trecut în elita hocheiului mondial, după turneul de la Sf. Gheorghe, nu au făcut faţă anul acest şi au retrogradat, urmând să revină în 2027 în Divizia I/A. Locul acestora va fi luat de Kazahstan şi Ucraina.
