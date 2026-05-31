Elveţia – Finlanda LIVE VIDEO (21:20), finala Campionatului Mondial de hochei. Finala mică începe la 16:30

Elveţia şi Finlanda se vor întâlni în finala Campionatului Mondial de hochei 2026, LIVE în AntenaPLAY, de la ora 21:20. Elveţia, ţara gazdă, a ajuns pentru al treilea an la rând în ultimul act al competiţiei, după ce a trecut de Norvegia, scor 6-0, în prima semifinală. Finlandezii s-au impus tot sâmbătă în faţa Canadei, cu 4-2.

Învinsele de sâmbătă vor reveni şi ele pe gheaţa de la Zurich. Canada – Norvegia, finala mică de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, va începe la ora 16:30, LIVE în AntenaPLAY.

Elveţia – Finlanda LIVE VIDEO (21:20)

Elveţia şi Finlanda au fost cele mai bune echipe ale Grupei A şi s-au întâlnit în ultimul meci al fazei grupelor, atunci când Elveţia s-a impus cu 4-2. Dacă ţara gazdă a avut victorii pe linie, finlandezii au suferit pe 26 mai singura înfrângere de la acest turneu.

În sferturi, Elveţia a învins Suedia, cu 3-1, în timp ce Finlanda a câştigat meciul împotriva Cehiei cu 4-1.