Sorana Cîrstea – Xiyu Wang se joacă ACUM. S-a încheiat primul set

1-0 Sorana începe în forță setul secund, cu break

SET SORANA 6-3 Sorana vrea să încheie setul și câștigă primele 2 puncte. Dar Wang reușește să egaleze. Jucătoarea din China a crescut, evident, nivelul. O nouă minge de set pentru Sorana, dar ratează execuția de lângă fileu. Sorana câștigă setul până la urmă, a avut nevoie de 5 mingi de set pentru a se impune.

Sorana Cirstea continues in great results, taking the first set 6:3 against Xiyu Wang. The Chinese plays at maximal risk, going for winners, but Sorana is just rock solid. pic.twitter.com/OJchYmlDYt

— First Serve (@1st_serve_news) May 31, 2026



5-3 Sorana încearcă să rectifice eroarea din game-ul precedent și are 30-0 pe serviciul lui Wang. Aceasta se agață însă de Sorana și reușește al doilea game consecutiv.

5-2 Wang forțează și are 3 mingi de rebreak. Însă Sorana joacă incredibil și egalează la 40! Și are acum prima ei minge de set! Ratează însă un lung de linie. Wang forțează și are o nouă șansă de break! Cel mai lung game din meci până acum. Iar jucătoarea din China oprește, până la urmă, seria Soranei!

5-1 Agresivă și pe serviciul adversarei, Sorana duce scorul la 30-15. Wang începe să lovească mai puternic, dar și greșește. Minge de break pentru Sorana. Și îl reușește cu o dreaptă inversă superbă!

4-1 Sorana joacă extrem de exact până în acest moment și continuă să-și facă serviciul fără mari emoții.

3-1 Sorana reușește să revină de la 15-40 și să pună presiune pe serviciul lui Wang. Și reușește break-ul!

2-1 Sorana servește din nou impecabil și trece în avantaj

1-1 Wang servește bine și are două mingi de game. Sorana o salvează pe prima. Nu și pe a doua.

1-0 Sorana este cea care servește prima în meci! Iar Sorana se impune fără emoții: al 24-lea game la rând câștigat de Sorana la Roland Garros!

A început partida!

Sorana Cîrstea se află într-o formă de zile mari la Roland Garros, iar duelul din optimi cu Xiyu Wang o poate ajuta să își egaleze cel mai bun parcurs de la Grand Slam-ul parizian.

Sorana a mai jucat sferturi de finală la Paris acum 17 ani și un succes i-ar putea aduce în buzunare aproape jumătate de milion de euro. De asemenea, aceasta ar avea un culoar bun și pentru o calificare în semifinale.

Miză financiară uriașă

Cele mai bune rezultate din cariera Soranei Cîrstea la turneele de Grand Slam sunt calificările în sferturi la Roland Garros (2009) și US Open (2023).

Dacă va trece de Xiyu Wang, românca își va egala performanță de acum 17 ani de la turneul parizian, dar ar câștiga și o mică avere. Concret, calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de €470,000.