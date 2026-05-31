Sorana Cîrstea – Xiyu Wang se joacă ACUM. S-a încheiat primul set

Sorana Cîrstea este la doar un meci distanță de a-și egala cea mai bună performanță din carieră la Roland Garros. Duelul româncei cu Xiyu Wang (25 ani, locul 148 WTA) este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Cea mai în formă jucătoare a României vine după o serie impresionantă de 23 de gameuri consecutive câștigate, iar miza financiară a acestui meci este una uriașă.
Sorana Cîrstea – Xiyu Wang 6-3 5-2
5-2 Echilibru mare pe serviciul lui Wang, însă românca noastră forțează pentru a rupe total meciul! Sorana are o nouă șansă de break! Și îl obține după ce controlează perfect punctul cu lovituri cu reverul în diagonală, iar Wang greșește până la urmă.
4-2 Sorana e devastatoare! Duce scorul la 40-0 rapid pe propriul serviciu. Wang strânge puțin scorul, dar până la urmă e game-ul Soranei
3-2 Sorana face break-ul după un game în care a condus cu 15-0, 30-15 și 40-30
2-2 Sorana egalează imediat, n-a avut emoții într-un game extrem de important
1-2 Sorana încearcă să facă al treilea break la rând din setul secund, dar Wang rezistă și conduce pentru prima dată în meci
1-1 Din păcate, Wang face rebreak
1-0 Sorana începe în forță setul secund, cu break
SET SORANA 6-3 Sorana vrea să încheie setul și câștigă primele 2 puncte. Dar Wang reușește să egaleze. Jucătoarea din China a crescut, evident, nivelul. O nouă minge de set pentru Sorana, dar ratează execuția de lângă fileu. Sorana câștigă setul până la urmă, a avut nevoie de 5 mingi de set pentru a se impune.
Sorana Cirstea continues in great results, taking the first set 6:3 against Xiyu Wang. The Chinese plays at maximal risk, going for winners, but Sorana is just rock solid. pic.twitter.com/OJchYmlDYt
— First Serve (@1st_serve_news) May 31, 2026
5-3 Sorana încearcă să rectifice eroarea din game-ul precedent și are 30-0 pe serviciul lui Wang. Aceasta se agață însă de Sorana și reușește al doilea game consecutiv.
5-2 Wang forțează și are 3 mingi de rebreak. Însă Sorana joacă incredibil și egalează la 40! Și are acum prima ei minge de set! Ratează însă un lung de linie. Wang forțează și are o nouă șansă de break! Cel mai lung game din meci până acum. Iar jucătoarea din China oprește, până la urmă, seria Soranei!
5-1 Agresivă și pe serviciul adversarei, Sorana duce scorul la 30-15. Wang începe să lovească mai puternic, dar și greșește. Minge de break pentru Sorana. Și îl reușește cu o dreaptă inversă superbă!
4-1 Sorana joacă extrem de exact până în acest moment și continuă să-și facă serviciul fără mari emoții.
3-1 Sorana reușește să revină de la 15-40 și să pună presiune pe serviciul lui Wang. Și reușește break-ul!
2-1 Sorana servește din nou impecabil și trece în avantaj
1-1 Wang servește bine și are două mingi de game. Sorana o salvează pe prima. Nu și pe a doua.
1-0 Sorana este cea care servește prima în meci! Iar Sorana se impune fără emoții: al 24-lea game la rând câștigat de Sorana la Roland Garros!
A început partida!
Sorana Cîrstea se află într-o formă de zile mari la Roland Garros, iar duelul din optimi cu Xiyu Wang o poate ajuta să își egaleze cel mai bun parcurs de la Grand Slam-ul parizian.
Sorana a mai jucat sferturi de finală la Paris acum 17 ani și un succes i-ar putea aduce în buzunare aproape jumătate de milion de euro. De asemenea, aceasta ar avea un culoar bun și pentru o calificare în semifinale.
Miză financiară uriașă
Cele mai bune rezultate din cariera Soranei Cîrstea la turneele de Grand Slam sunt calificările în sferturi la Roland Garros (2009) și US Open (2023).
Dacă va trece de Xiyu Wang, românca își va egala performanță de acum 17 ani de la turneul parizian, dar ar câștiga și o mică avere. Concret, calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de €470,000.
- Serie excepţională a Soranei Cîrstea la Roland Garros! Performanţa incredibilă realizată de româncă la Paris
- O nouă surpriză la Roland Garros. Coco Gauff, campioana de anul trecut, eliminată în turul trei
- Șocul zilei la Roland Garros! Novak Djokovic, eliminat după ce a condus cu 2-0 la seturi. Meci de aproape cinci ore
- Novak Djokovic şi-a ieşit din minţi la Roland Garros: “Pentru numele lui Dumnezeu”. Organizatorii au reacţionat imediat
- Sorana Cîrstea și performanța remarcabilă stabilită la Roland Garros! Ce bornă a stabilit românca