Iga Swiatek, eliminată de Marta Kostyuk la Roland Garros! Fostul număr 1 WTA, out încă din optimi

Alex Masgras Publicat: 31 mai 2026, 14:05

Marta Kostyuk şi Iga Swiatek / Getty Images

Iga Swiatek, fost număr 1 mondial şi de patru ori câştigătoare la Roland Garros, a fost eliminată încă din optimile de finală ale turneului de pe zgura pariziană. Marta Kostyuk (15 WTA) a învins-o pe poloneză cu 7-5, 6-1, după o oră şi 40 de minute.

Aceasta a fost prima victorie pentru jucătoarea din Ucraina în faţa polonezei. Swiatek câştigase precedentele trei dueluri, primul tot aici, la Roland Garros.

Iga Swiatek continuă rezultatele modeste din 2026. Cu un sezon de zgură de uitat, singura performanţă notabilă fiind semifinala de la Roma, poloneza nu a reuşit să treacă de optimi la Roland Garros, aici unde a câştigat trofeul de patru ori.

Acesta este cel mai bun rezultat pentru Kostyuk la Roland Garros, care mai avea o optime de finală în 2021. Acum a egalat cel mai bun rezultat la turneele de Grand Slam, sfertul de finală de la Australian Open 2024.

În ceea ce o priveşte pe Iga Swiatek, acesta este cel mai slab rezultat înregistrat la Roland Garros din 2019 încoace, când a pierdut tot în optimile de finală, învinsă atunci chiar de Simona Halep, scor 6-1, 6-0.

Acum, Marta Kostyuk aşteaptă adversara din sferturi, unde va întâlni învingătoarea partidei dintre Elina Svitolina şi Belinda Bencic.

