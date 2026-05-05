Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”

Numărul 1 mondial al tenisului feminin, Arina Sabalenka, a declarat marţi că este pregătită să boicoteze turneele de Mare Şlem pentru a obţine o mai bună distribuire a veniturilor, după ce un grup de jucătoare şi-a exprimat luni “profunda dezamăgire” cu privire la creşterea premiilor în bani prevăzută pentru Roland Garros (24 mai – 7 iunie), scrie AFP.

“Noi facem spectacolul. Fără noi, nu ar exista turnee, fără noi, nu ar exista divertisment, cred că merităm să fim plătite mai bine”, a declarat Sabalenka într-o conferinţă de presă la turneul WTA 1.000 de la Roma. Liderul WTA a câștigat până acum, din tenis, suma de 22 de milioane de dolari.

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros

“La un moment dat, va trebui să boicotăm dacă aceasta este singura soluţie pentru a ne apăra drepturile”, a continuat belarusa. “Dacă va trebui să recurgem la un boicot, cred că noi, jucătoarele, ne putem uni, pentru că unele lucruri la turneele de Mare Şlem sunt cu adevărat nedrepte faţă de noi”, a adăugat ea.

În aprilie 2025, principalii jucători din circuitele ATP şi WTA au semnat împreună o scrisoare către organizatorii celor patru turnee de Mare Şlem (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open) în care au solicitat o mai bună distribuire a veniturilor, cerând ca ponderea alocată jucătorilor să fie mărită la 22%.

Luni, mai mulţi jucători, inclusiv Sabalenka şi liderul circuitului masculin, Jannik Sinner, au deplâns faptul că, deşi organizatorii de la Roland Garros au mărit premiile totale pentru ediţia din 2026 (+9,5%, până la 61,7 milioane de euro), “ponderea câştigurilor plătite jucătorilor va rămâne probabil sub 15%, foarte departe de procentul de 22% solicitat”.