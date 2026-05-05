Home | Tenis | WTA | Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 17:50

Comentarii
Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: Merităm să fim plătite mai bine”

Aryna Sabalenka, în timpul unui meci/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Numărul 1 mondial al tenisului feminin, Arina Sabalenka, a declarat marţi că este pregătită să boicoteze turneele de Mare Şlem pentru a obţine o mai bună distribuire a veniturilor, după ce un grup de jucătoare şi-a exprimat luni “profunda dezamăgire” cu privire la creşterea premiilor în bani prevăzută pentru Roland Garros (24 mai – 7 iunie), scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Noi facem spectacolul. Fără noi, nu ar exista turnee, fără noi, nu ar exista divertisment, cred că merităm să fim plătite mai bine”, a declarat Sabalenka într-o conferinţă de presă la turneul WTA 1.000 de la Roma. Liderul WTA a câștigat până acum, din tenis, suma de 22 de milioane de dolari.

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros

“La un moment dat, va trebui să boicotăm dacă aceasta este singura soluţie pentru a ne apăra drepturile”, a continuat belarusa. “Dacă va trebui să recurgem la un boicot, cred că noi, jucătoarele, ne putem uni, pentru că unele lucruri la turneele de Mare Şlem sunt cu adevărat nedrepte faţă de noi”, a adăugat ea.

În aprilie 2025, principalii jucători din circuitele ATP şi WTA au semnat împreună o scrisoare către organizatorii celor patru turnee de Mare Şlem (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open) în care au solicitat o mai bună distribuire a veniturilor, cerând ca ponderea alocată jucătorilor să fie mărită la 22%.

Luni, mai mulţi jucători, inclusiv Sabalenka şi liderul circuitului masculin, Jannik Sinner, au deplâns faptul că, deşi organizatorii de la Roland Garros au mărit premiile totale pentru ediţia din 2026 (+9,5%, până la 61,7 milioane de euro), “ponderea câştigurilor plătite jucătorilor va rămâne probabil sub 15%, foarte departe de procentul de 22% solicitat”.

Reclamă
Reclamă

Întrebată despre acest subiect înainte de intrarea sa în competiţie la Roma, jucătoarea poloneză Iga Swiatek a spus că “boicotarea turneelor ar fi totuşi o soluţie oarecum extremă”.

“Cel mai important lucru este să comunicăm şi să discutăm cu organizatorii, să negociem. Sperăm că, înainte de Roland Garros, va exista posibilitatea de a avea o întâlnire de acest tip”, a spus numărul 3 mondial.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
18:45

Zlatan Ibrahimovic l-a lăsat pe Tom Brady să-l radă în cap: „Pariul e pariu!” Care e povestea
18:22

Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
18:19

Anunțul făcut astăzi de catalani: ce se întâmplă cu Lamine Yamal, cu 37 de zile înainte de Mondial
18:12

„Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid
18:03

Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial
17:49

A confirmat venirea lui Daniel Pancu la Rapid: “Da, e adevărat, a ales cu inima”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”