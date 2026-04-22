Venus Williams speră să joace la Roland Garros 2026! Americanca are nevoie de un wildcard

Venus Williams a declarat că speră să participe la ediţia din acest an a French Open, după ce a revenit pe terenul de zgură pentru prima dată în ultimii cinci ani şi a pierdut în primul tur al turneului de la Madrid.
Williams a fost învinsă marţi, în primul tur, cu 6-2, 6-4, de colega sa beneficiară de wild card, Kaitlin Quevedo, înregistrând a zecea înfrângere consecutivă la simplu după ce s-a întors dintr-o pauză de 16 luni, la jumătatea sezonului trecut.
Venus Williams, cu gândul la Roland Garros! Americanca va rata turneul de la Roma
Campioana de şapte ori la simplu în turneele de Grand Slam va avea nevoie de un wild card pentru a participa la Roland Garros.
„Da, ca să mă obişnuiesc cu terenul, a fost un început bun”, a declarat Williams, în vârstă de 45 de ani.
„Nu pot juca la Roma, din păcate am alte angajamente, aşa că, de fapt, sunt foarte tristă din cauza asta. Soţul meu este italian, aşa că ne pare rău că nu putem fi acolo. Aşadar, ne-ar plăcea să continuăm pe zgură.”
Ultimul meci al lui Williams pe zgură înainte de Madrid a fost la Roland Garros în 2021 şi ea a spus că a fost mulţumită de felul în care a jucat.
„Am simţit că, în ultimul game, am început să mă mişc mai bine pe zgură. Dar… a fost chiar ultimul game”, a adăugat ea. “Toate aceste lucruri necesită o perioadă de adaptare. Am început antrenamentele pe zgură la câteva săptămâni după Miami. Nu am mai jucat pe zgură de ani buni. Dar îmi place zgura, e distractiv.”
Turneul de la Roland Garros începe la 24 mai.
