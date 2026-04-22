Venus Williams speră să joace la Roland Garros 2026! Americanca are nevoie de un wildcard

Venus Williams a declarat că speră să participe la ediţia din acest an a French Open, după ce a revenit pe terenul de zgură pentru prima dată în ultimii cinci ani şi a pierdut în primul tur al turneului de la Madrid.

Williams a fost învinsă marţi, în primul tur, cu 6-2, 6-4, de colega sa beneficiară de wild card, Kaitlin Quevedo, înregistrând a zecea înfrângere consecutivă la simplu după ce s-a întors dintr-o pauză de 16 luni, la jumătatea sezonului trecut.

Campioana de şapte ori la simplu în turneele de Grand Slam va avea nevoie de un wild card pentru a participa la Roland Garros.

„Da, ca să mă obişnuiesc cu terenul, a fost un început bun”, a declarat Williams, în vârstă de 45 de ani.

„Nu pot juca la Roma, din păcate am alte angajamente, aşa că, de fapt, sunt foarte tristă din cauza asta. Soţul meu este italian, aşa că ne pare rău că nu putem fi acolo. Aşadar, ne-ar plăcea să continuăm pe zgură.”