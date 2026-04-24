Home | Tenis | Carlos Alcaraz, OUT de la Roland Garros! Ibericul cucerise trofeul la Grand Slam-ul parizian în 2024 şi 2025

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 19:03

Comentarii
Carlos Alcaraz / Getty Images

Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP) nu va evolua nici la turneele de la Roma şi Roland Garros, după ce a declarat forfait la Madrid. Problemele medicale îl impiedică pe Alcaraz să îşi apere trofeul la Grand Slam-ul parizian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a câştigat la Roland Garros în 2024 şi 2025. Anul trecut, Alcaraz l-a întors fabulos în finala Roland Garros pe liderul mondial Jannik Sinner (24 de ani), de la 2-0 la seturi pentru italian. Ibericul s-a impus cu 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, la capătul celei mai lungi finale din istoria Roland Garros, care a durat cinci ore şi 31 de minute.

Carlos Alcaraz nu va evolua la Roland Garros 2026!

După rezultatele testelor efectuate astăzi, am decis că cel mai prudent lucru este să fim precauți și să nu participăm la Roma sau la Roland Garros, în timp ce așteptăm să evaluăm evoluția pentru a putea decide când să revenim pe teren. Aceasta este o perioadă dificilă pentru mine, dar sunt sigur că vom ieși din ea mai puternici”, a anunţat Carlos Alcaraz, pe contul său de X.

Carlos Alcaraz a cucerit până acum 7 trofee de Grand Slam. A câştigat circa 65 de milioane de dolari din premiile din tenis, ceea ce îl situează deja pe locul 4 all-time în ierarhia câştigurilor din tenisul masculin. Alcaraz îl întrece aici pe liderul mondial Jannik Sinner, care a adunat peste 62 de milioane de dolari din premii.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
