Sorana Cîrstea, în al nouălea cer după victoria de la Linz: „Nu aș putea fi mai fericită”

Chiar dacă anul 2026 este ultimul din cariera Soranei Cîrstea, românca nu se retrage „în liniște”. A reușit astăzi să câștige un nou turneu. La Linz, în proba de dublu, alături de Shuai Zhang.

„Înainte de orice vreau să le felicit pe adversarele noastre. Apoi vreau să-i mulțumesc partenerei mele pentru că m-a învățat cum să joc dublu în această săptămână. A fost prima oară când am jucat împreună.

M-am simțit foarte bine și cred că lucrul ăsta s-a văzut pe fața mea. Îți mulțumesc pentru că am avut o săptămână grozavă. Știți că este ultimul meu an în tenis și sunt fericită că voi putea pune trofeul ăsta în vitrină. De asemenea, vreau să le mulțumesc Sandrei și Barbarei. Acesta este unul dintre turneele mele favorite.

Vreau să vă mulțumesc pentru toate sacrificiile făcute. Totul a fost organizat. Vreau să mulțumesc echipei mele. Anul acesta e special pentru mine, de aceea joc pentru copii, pentru toți cei care se uită. Nu aș putea fi mai fericită decât sunt acum. Vă mulțumesc” a spus Sorana Cîrstea după ce a câștigat finala de dublu de la Linz.