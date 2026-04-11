Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat

Gigi Becali a fost mulţumit de jocul prestat de FCSB în victoria cu Oţelul, din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1, scor 4-0. Toate cele patru goluri marcate de echipa lui Mirel Rădoi au fost marcate în prima repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a declarat însă că FCSB-ul nu trebuie să se îmbete cu apă rece după o astfel de partidă, deoarece nivelul celor de la Oţelul Galaţi a fost extrem de slab. Chiar şi în urma unui astfel de meci, Becali a avut un client: Vlad Chiricheş.

Gigi Becali nu vrea să îl mai vadă pe Vlad Chiricheş la FCSB: “Nu mai poate fotbal”

Patronul roş-albaştrilor consideră că Vlad Chiricheş nu mai poate juca fotbal şi l-a avertizat pe Mirel Rădoi, cu riscul de a se certa cu antrenorul FCSB-ului, că fostul jucător al lui Tottenham nu are ce căuta în meciul de baraj pentru Conference League:

“Noi ne-am permis azi să jucăm în 10. Dacă nu ai mijlocaşi, ne-am distrat. Nu mă faceţi să vorbesc mai multe (n.r. de Chiricheş) Se supără. E bătrân, mă. Nu mai poate. A făcut lucruri mari, îi mulţumesc, dar pentru fotbal e bătrân. Nu mai merge, tată. Nu mai poate fotbal. Nu mai pot încheieturile, muşchii, ligamentele, ce vrei tu. Nu înţelegi că nu se mai poate fotbal? Mirel poate se supără, că îi critic jucătorii. El vrea, dar nu mai poate fotbal.

Noi trebuie să înţelegem că el nu mai poate. Eu nici nu ştiam echipa, să facă ce vrea el (n.r. Rădoi), că nu mă interesează. Dar dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el, dar nu îl las”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.