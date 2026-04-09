Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii

Lumea fotbalului românesc și mondial a fost zguduită zilele acestea de vestea dispariției lui Mircea Lucescu, iar diverse cluburi i-au adus un omagiu celui care a fost “Il Luce”. În mod șocant, Șahtior Donețk, clubul la care fostul antrenor român a scris istorie, nu i-a adus în niciun fel vreun tribut fostului selecționer la primul meci disputat după decesul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

Șahtior Donețk l-a “uitat” pe Lucescu fix când era mai important

La scurt timp după trecerea sa în neființă, mai multe cluburi au reacționat pe rețelele sociale, printre care și Șahtior Donețk, care din seara morții lui Lucescu a postat un mesaj emoționant. În plus, patronul Rinat Ahmetov a venit la București pentru a-i aduce un omagiu lui “Il Luce”, dar și pentru a vorbi cu familia sa.

Deși formația din Ucraina și-a concentrat o mare parte din ultimele postări pe subiectul dispariției lui Lucescu, echipa a luat o decizie de neînțeles la meciul cu AZ Alkmaar din Conference League, primul jucat după tragicul eveniment. Jucătorii nu au intrat pe teren cu niciun banner sau vreun mesaj îndreptat către “Il Luce” și s-au rezumat doar la a ține minutul de reculegere care se petrece în toate partidele din competițiile europene.

Nici fanii lui Șahtior nu au ieșit în evidență. Deși așteptările se legau de o anumită scenografie mai impresionantă, puținii suporteri prezenți la Cracovia, unde “minerii” joacă din postura de gazde din cauza războiului, au afișat un mesaj cu “RIP (n.r. Odihnește-te în pace, Lucescu)“.