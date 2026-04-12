„Va fi viral instant” Cum a putut să facă mișto de Arsenal un fan City, după golul umilinței cu Chelsea

Fanul lui City a devenit viral la meciul cu Chelsea / captură X

Derby-ul etapei din Premier League s-a jucat la Londra, pe Stamford Bridge. Însă ceea ce trebuia să fie un duel echilibrat s-a liniștit după pauză, când City a marcat 3 goluri într-un interval de doar 18 minute.

Golul lui Jeremy Doku de 3-0 a declanșat nebunia în tribuna lui City. Un fan al „cetățenilor” a devenit imediat viral.

Man City recuperează față de Arsenal

Fanul lui Manchester City a mers în tribună cu o sticlă care avea o etichetă cu logo-ul lui Arsenal și s-a făcut că bea din ea, spre cameră. Mesajul clar: Arsenal va eșua (nr Arsenal will bottle it). Un joc de cuvinte în limba engleză.

Nu a fost singurul moment în care fanul a apărut live: la câteva minute distanță, fanul a fost surprins în timp ce alți suporteri de-ai lui City îi arătau că a devenit viral.

În urma victoriei cu Chelsea, Man City mai are 6 puncte în spatele lui Arsenal, cu un meci mai puțin disputat. Iar etapa viitoare are loc Man City – Arsenal.