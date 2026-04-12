Unirea Slobozia – Petrolul 1-2. A doua victorie consecutivă pentru Mehmet Topal. „Găzarii” ies din zona roșie

Unirea Slobozia a primit duminică vizita celor de la Petrolul Ploiești, iar formația pregătită de Mehmet Topal a reușit să se impună cu scorul de 2-1 la finalul celor 90 de minute.

Cu un om în minus din minutul 17, echipa antrenată de Claudiu Niculescu a rezistat în fața „lupilor” lui Mehmet Topal până în minutul 85, când Grozav a dat lovitura de grație.

Gicu Grozav, erou pentru Petrolul

Gazdele au deschis scorul după doar 9 minute, prin Albu, însă 8 minute mai târziu, aceștia au rămas în inferioritate numerică, după ce Orozco a încasat direct cartonașul roșu.

Formația antrenată de Mehmet Topal s-a năpustit spre poarta ialomițenilor și în cele din urmă a reușit să restabilească egalitatea în minutul 65, prin Rareș Pop. Mai mult decât atât, „găzarii” au continuat să preseze și Gicu Grozav a dat lovitura de grație.