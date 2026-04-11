Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland

Speculațiile se intensifică în ceea ce îl privește pe Jurgen Klopp. Real Madrid este văzută ca marea favorită pentru a-l convinge, în condițiile în care viitorul lui Alvaro Arbeloa este tot mai incert: Real e aproape eliminată din UEFA Champions League iar în campionat este tot mai departe de Barcelona.

Conform Goal, conducerea Realului deja discută cu Jurgen Klopp, principalul favorit pentru banca Realului în sezonul viitor.

Jurgen Klopp, la Real din vară?

Jurnalistul spaniol Angel Torquemada susține că există deja un acord preliminar între Real Madrid și Jurgen Klopp, și că mai sunt de stabilit doar câteva detalii legate de staff-ul cu care ar veni managerul german și alte detalii administrative.

Însă raportul merge și mai departe: Klopp ar fi discutat deja cu Real Madrid lista de posibile achiziții. Klopp vrea să aducă 4 jucători la Real: doi fundași, un mijlocaș de clasă și pe Erlin Haaland. Acesta din urmă este văzut ca punctul principal al proiectului.

Klopp a luat o pauză după plecarea de la Liverpool, însă ar fi tentat de o revenire dacă primește mână liberă în ceea ce privește achizițiile. Vrea autonomie totală la viitorul club, mai exact.