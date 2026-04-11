Carlos Alcaraz s-a calificat în finala de la Monte Carlo! Îl va întâlni pe Jannik Sinner în ultimul act

Carlos Alcaraz s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo. Numărul 1 ATP a trecut în semifinale de favoritul publicului, monegascul Valentin Vacherot, pe care l-a învins cu un dublu 6-4, după o oră şi 25 de minute de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolul revine astfel în finala turneului din Principat, acolo unde s-a impus în 2025. Mai mult, Alcaraz are nevoie de un nou titlu pentru a rămâne lider în clasamentul ATP.

Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, finala de la ATP Masters 1000 de la Monte Carlo

Adversarul său din finala de duminică este marele său rival, Jannik Sinner, cei doi urmând să se întâlnească pentru a 17-a oară. Tot sâmbătă, Sinner a trecut fără prea mari emoţii de Alexander Zverev, pe care l-a învins cu 6-1, 6-4.

Sinner, care nu a jucat anul trecut la Monte Carlo, din cauza suspendării de trei luni după ce a ieşit pozitiv la un test antidoping, nu are puncte de apărat, ceea ce înseamnă că o victorie în finala de duminică îl va readuce pe prima poziţie a ierarhiei ATP.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz will face each other in the Monte Carlo final.

Carlos leads the head to head 10-6.

Jannik won their last meeting at the ATP Finals.

Carlos has won their last 3 meetings on clay.

Jannik is on a 21 match win streak in Masters 1000 events.… pic.twitter.com/5nIfyKxiE3

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026