Carlos Alcaraz s-a calificat în finala de la Monte Carlo! Îl va întâlni pe Jannik Sinner în ultimul act

Carlos Alcaraz s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo. Numărul 1 ATP a trecut în semifinale de favoritul publicului, monegascul Valentin Vacherot, pe care l-a învins cu un dublu 6-4, după o oră şi 25 de minute de joc.
Spaniolul revine astfel în finala turneului din Principat, acolo unde s-a impus în 2025. Mai mult, Alcaraz are nevoie de un nou titlu pentru a rămâne lider în clasamentul ATP.
Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, finala de la ATP Masters 1000 de la Monte Carlo
Adversarul său din finala de duminică este marele său rival, Jannik Sinner, cei doi urmând să se întâlnească pentru a 17-a oară. Tot sâmbătă, Sinner a trecut fără prea mari emoţii de Alexander Zverev, pe care l-a învins cu 6-1, 6-4.
Sinner, care nu a jucat anul trecut la Monte Carlo, din cauza suspendării de trei luni după ce a ieşit pozitiv la un test antidoping, nu are puncte de apărat, ceea ce înseamnă că o victorie în finala de duminică îl va readuce pe prima poziţie a ierarhiei ATP.
Jannik Sinner and Carlos Alcaraz will face each other in the Monte Carlo final.
Carlos leads the head to head 10-6.
Jannik won their last meeting at the ATP Finals.
Carlos has won their last 3 meetings on clay.
Jannik is on a 21 match win streak in Masters 1000 events.… pic.twitter.com/5nIfyKxiE3
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner se vor întâlni pentru a 17-a oară duminică, la Monte Carlo. În acest moment, spaniolul conduce întâlnirile directe cu 10-6. Ultimul duel dintre cei doi a fost câştigat de Jannik Sinner, în finala Turneului Campionilor de la Torino, scor 7-6, 7-5.
Ultimul meci disputat de cei doi pe zgură a avut loc în finala finala epică de la Roland Garros din 2025, care s-a încheiat după cinci ore şi jumătate de joc. Atunci, Alcaraz a revenit de la 0-2 la seturi şi s-a impus cu 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. În plus, Alcaraz s-a impus şi în ultimele trei partide disputate pe zgură.
