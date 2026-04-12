Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang sunt campioanele de dublu de la WTA Linz, după o finală în care le-au dominat fără emoții pe Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

După ce a fost eliminată în faza sferturilor la simplu de Mirra Andreeva, Sorana nu s-a lăsat până nu a câștigat un trofeu. Succesul a venit la dublu, alături de Shuai Zhang.

Sorana Cîrstea, campioană cu Shuai Zhang la dublu

Sorana Cîrstea și-a luat rămas-bun cum se cuvine de la turneul WTA de la Linz, acolo unde a trecut rapid peste eliminarea din faza sferturilor la simplu.

Sportiva noastră a făcut un meci mare în finala de dublu alături de Shuai Zhang, reușind să se impună în fața perechii formate din Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

Cele două și-au respectat statutul de favorite pe zgura austriacă și au câștigat duelul în două seturi, scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 9 minute. Pentru acest succes, cele două vor fi recompensate cu un cec în valoare de €53,510.