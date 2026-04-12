Home | Tenis | Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang

Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 18:59

Comentarii
Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang sunt campioanele de dublu de la WTA Linz, după o finală în care le-au dominat fără emoții pe Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a fost eliminată în faza sferturilor la simplu de Mirra Andreeva, Sorana nu s-a lăsat până nu a câștigat un trofeu. Succesul a venit la dublu, alături de Shuai Zhang.

Sorana Cîrstea și-a luat rămas-bun cum se cuvine de la turneul WTA de la Linz, acolo unde a trecut rapid peste eliminarea din faza sferturilor la simplu.

Sportiva noastră a făcut un meci mare în finala de dublu alături de Shuai Zhang, reușind să se impună în fața perechii formate din Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

Cele două și-au respectat statutul de favorite pe zgura austriacă și au câștigat duelul în două seturi, scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 9 minute. Pentru acest succes, cele două vor fi recompensate cu un cec în valoare de €53,510.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
