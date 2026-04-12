Mirra Andreeva, campioană la Linz! Noua senzație a tenisului feminin, parcurs de excepție în Austria

Mirra Andreeva este câștigătoarea turneului WTA de la Linz, după o finală în trei seturi câștigată în fața Anastasiei Potapova, ocupanta locului 97 mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru sportiva de 18 ani din Rusia, acesta este al doilea titlu pe care și l-a adjudecat în anul 2026, după succesul de la Adelaide, la începutul acestui an.

Mirra Andreeva, victorie contra Anastasiei Potapova

Mirra Andreeva și-a trecut în palmares cel de-al doilea titlu din acest an, după triumful de senzație obținut pe zgura de la Linz (Austria). Rusoaica a învins-o în marea finală pe Anastasia Potapova.

Noua senzație a tenisului feminin s-a impus în trei seturi, scor 1-6, 6-4, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 57 de minute. În drumul spre finală, aceasta le eliminase pe Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Pentru parcursul impresionant de la turneul WTA de la Linz, sportiva din Rusia va fi recompensată cu un cec în valoare de €161,310 și 500 de puncte în ierarhia WTA la simplu.