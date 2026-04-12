Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit

Ianis Zicu a aruncat prosopul imediat după eșecul dramatic suferit de Farul Constanța pe terenul celor de la Hermannstadt, iar conducerea pare să se fi împăcat cu ideea că acesta va pleca, în ciuda declarațiilor făcute de Gică Popescu.

Gruparea constănțeană a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor, iar marele favorit este componentul Generației de Aur, Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău, înlocuitorul ideal pentru Ianis Zicu la Farul

Din octombrie 2025, Ioan Ovidiu Sabău este liber de contract după despărțirea de Universitatea Cluj, însă tehnicianul român nu are de gând să stea mult în afara fenomenului.

Potrivit iamsport.ro, acesta este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Ianis Zicu la Farul Constanța, după ce actualul tehnician a luat decizia de a-și anunța demisia, la finalul disputei cu Hermannstadt.

Numele lui Neluțu Sabău a mai apărut și acum o lună, însă conducerea constănțenilor a decis să îi acorde credit în continuare lui Ianis Zicu. Săptămâna viitoare ar fi decisivă în privința sosirii noului antrenor.