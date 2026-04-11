Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: "Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi"

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 22:50

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în dialog cu Mihai Pintilii după FCSB – Oţelul, meci câştigat de formaţia lui Mirel Rădoi cu 4-0, în etapa a patra a play-out-ului. Becali a fost mulţumit de jocul făcut de echipa sa pe Arena Naţională, dar nu consideră relevantă această partidă, din cauza nivelului arătat de oaspeţi.

Vlad Chiricheş a evoluat timp de 65 de minute în duelul cu Oţelul Galaţi, fiind înlocuit cu Baba Alhassan. Tot Chiricheş a fost jucătorul criticat de Becali după acest meci, patronul FCSB-ului fiind de părere că fotbalistul de 36 de ani ar trebui să se retragă şi nu vrea ca acesta să fie folosit de Mirel Rădoi în partidele decisive pentru Conference League.

Dialogul dintre Gigi Becali şi Mihai Pintilii despre Vlad Chiricheş: “Şi tu o dai pe diplomaţie”

Gigi Becali l-a rugat apoi pe Mihai Pintilii, potrivit primasport.ro, să îi transmită lui Vlad Chiricheş că nu mai poate. Patronul roş-albaştrilor a fost însă contrazis de fostul antrenor din staff-ul FCSB-ului, care a venit şi cu un argument pentru Becali: cu Chiricheş în teren, echipa lui Mirel Rădoi a marcat patru goluri:

Gigi Becali: “Eu nu vreau să joace Chiricheş. Fă ce vrei, că eu nu mă bag. Îl rog pe Pinti (n.r. Mihai Pintilii) că nu am zis nimic, dar că nu mai poate să joace fotbal. Ia zi, mai poate? Ce vezi tu! Zi adevărul.”

Mihai Pintilii: “Eu nu sunt Chiricheş. El simte. Echipa a jucat, a câştigat cu 4-0 în prima repriză cu el în teren. În a doua repriză nu a mai fost niciun şut la poartă. Aţi spus bine, dumneavoastră vedeţi într-un fel, noi într-un fel.”

Gigi Becali: “Hai, gata, că şi tu o dai pe diplomaţie.”

Mihai Pintilii: “Nu dau, nea Gigi, dar ce să zic? El simte. Eu nu am de unde să ştiu ce simte Chiricheş. Eu când nu am mai putut, am ridicat mâna.”

Gigi Becali: “Bine, mă. Voi nu vedeţi şi văd numai eu. Vă e ruşine să ziceţi. El trebuie să se retragă cu demnitate.”

