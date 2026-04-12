Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP

Daniel Işvanca Publicat: 12 aprilie 2026, 18:40

Jannik Sinner / Profimedia

Jannik Sinner este câștigătorul Mastersului de la Monte Carlo, după un parcurs de senzație al italianului. Sportivul l-a învins în ultimul act al competiției pe rivalul Carlos Alcaraz.

Mai mult decât atât, Sinner a bifat primul succes pe zgură în categoria Masters și va reveni pe prima poziție în ierarhia mondială la masculin. Se va alege cu o sumă uriașă.

Jannik Sinner a egalat recordul lui Novak Djokovic

Jannik Sinner s-a impus duminică în finala Mastersului de la Monte Carlo, după ce l-a învins în două seturi pe spaniolul Carlos Alcaraz. Italianul s-a impus, scor 7-6(5), 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 15 minute.

Mai mult decât atât, Sinner a va reveni pe prima poziție în ierarhia ATP, odată cu ultima actualizare din urma acestui turneu. Este a noua victorie a lui Sinner în duelurile directe cu Alcaraz, ibericul având 12 succese.

Pentru triumful de la Monte Carlo, noul lider ATP va fi recompensat cu un cec în valoare de €974,370 și 1000 de puncte în ierarhia ATP la simplu.

