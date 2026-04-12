Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP

Jannik Sinner este câștigătorul Mastersului de la Monte Carlo, după un parcurs de senzație al italianului. Sportivul l-a învins în ultimul act al competiției pe rivalul Carlos Alcaraz.
Mai mult decât atât, Sinner a bifat primul succes pe zgură în categoria Masters și va reveni pe prima poziție în ierarhia mondială la masculin. Se va alege cu o sumă uriașă.
Jannik Sinner a egalat recordul lui Novak Djokovic
Jannik Sinner s-a impus duminică în finala Mastersului de la Monte Carlo, după ce l-a învins în două seturi pe spaniolul Carlos Alcaraz. Italianul s-a impus, scor 7-6(5), 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 15 minute.
Mai mult decât atât, Sinner a va reveni pe prima poziție în ierarhia ATP, odată cu ultima actualizare din urma acestui turneu. Este a noua victorie a lui Sinner în duelurile directe cu Alcaraz, ibericul având 12 succese.
Pentru triumful de la Monte Carlo, noul lider ATP va fi recompensat cu un cec în valoare de €974,370 și 1000 de puncte în ierarhia ATP la simplu.
JANNIK SINNER IS THE CHAMPION OF MONTECARLO.
FIRST MASTER 1000 ON CLAY.
4 MASTERS 1000 TROPHIES IN A ROW.
BACK TO N°1, WHERE HE BELONGS.
LEGEND. 🦊 pic.twitter.com/YbFTusUrCz
— jannik sinner files (@jannik_files) April 12, 2026
