Andreeva, chinuită de Gabriela Ruse în semifinala la Linz. Momentul decisiv: „Atunci s-a întors meciul”

Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 21:34

Mirra Andreeva joacă finala turneului de la Linz / Getty Images

Gabriela Ruse s-a oprit în semifinalele turneului WTA 500 de la Linz după ce a fost oprită în penultimul act de Mirra Andreeva. Tânăra jucătoare de 18 ani a lăudat-o după meci pe Gabriela și a vorbit și de precedentul lor duel, de la Australian Open.

În finala turneului de la Linz, Andreeva o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Anastasia Potapova și Donna Vekic.

Gabriela Ruse a jucat bine în primul set cu Andreeva și a condus chiar cu 4-2. Din acel moment însă, meciul a fost dominat categoric de favorita numărul 1 a turneului din Austria, Mirra Andreeva. Sportiva din Rusia a câștigat 10 din următoarele 11 game-uri.

„Sunt foarte fericită pentru victorie. Gabi este o adversară foarte complicată și meciul nostru din Australia a fost la fel de dificil… Ea joacă foarte agresiv, foarte în adâncime… la un moment m-am surprins plângându-mă de cât de bine joacă, ceva ce nici nu puteam controla.

Când m-am convins pe mine că, dacă ea joacă foarte bine, nu am ce să fac legat de asta, pot doar să încerc să schimb ceva în jocul meu, să fac ceva eu însămi, simt că acela a fost momentul în care meciul s-a întors în favoarea mea” a spus Andreeva după meciul din semifinalele turneului de la Linz.

