CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (21:00). “Câinii” vor să scape de ultimul loc. Echipele de start

CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc duminică seară, de la ora 21:00, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo este fără victorie în acest play-off, cu o remiză și două înfrângeri, fiind ultima, cu 27 de puncte. De partea cealaltă, CFR Cluj este pe locul 4, cu 30 de puncte, la 6 puncte în spatele liderului U Cluj.

CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (21:00) – Echipele de start

CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Keita – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Perianu, Deac, Păun, Fica, Șfaiț, Kamara, Biliboc. Antrenor : Daniel Pancu

Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Mazilu, Al. Pop, Karamoko. Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Giuwu. Antrenor: Zeljko Kopic

Dacă Dinamo este în căutarea primului succes în acest play-off, echipa lui Daniel Pancu are mare nevoie de victorie, pentru a nu pierde contactul cu U Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe care se vor întâlni luni seară, ambele având câte 36 de puncte.

Etapa trecută, CFR Cluj a pierdut duelul de pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, care s-a impus cu 2-0. De partea cealaltă, Dinamo a remizat la Mioveni, cu FC Argeș, scor 1-1.

În sezonul regulat, CFR Cluj și Dinamo și-au împărțit victoriile, ambele câștigând duelurile de pe teren propriu. La București, pe finalul lunii octombrie, Dinamo s-a impus cu 2-1, în timp ce echipa lui Daniel Pancu și-a luat revanșa în luna martie, în Gruia, unde a câștigat cu 2-0.