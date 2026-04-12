CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (21:00). “Câinii” vor să scape de ultimul loc. Echipele de start

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 19:30

Muhar și Cîrjan, în CFR Cluj - Dinamo / Sport Pictures

CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc duminică seară, de la ora 21:00, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo este fără victorie în acest play-off, cu o remiză și două înfrângeri, fiind ultima, cu 27 de puncte. De partea cealaltă, CFR Cluj este pe locul 4, cu 30 de puncte, la 6 puncte în spatele liderului U Cluj.

  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Keita – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Perianu, Deac, Păun, Fica, Șfaiț, Kamara, Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu
  • Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Mazilu, Al. Pop, Karamoko. Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Giuwu. Antrenor: Zeljko Kopic

Dacă Dinamo este în căutarea primului succes în acest play-off, echipa lui Daniel Pancu are mare nevoie de victorie, pentru a nu pierde contactul cu U Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe care se vor întâlni luni seară, ambele având câte 36 de puncte.

Etapa trecută, CFR Cluj a pierdut duelul de pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, care s-a impus cu 2-0. De partea cealaltă, Dinamo a remizat la Mioveni, cu FC Argeș, scor 1-1.

În sezonul regulat, CFR Cluj și Dinamo și-au împărțit victoriile, ambele câștigând duelurile de pe teren propriu. La București, pe finalul lunii octombrie, Dinamo s-a impus cu 2-1, în timp ce echipa lui Daniel Pancu și-a luat revanșa în luna martie, în Gruia, unde a câștigat cu 2-0.

Echipele probabile în CFR Cluj – Dinamo

  • CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Abeid – Muhar, T. Keita – Cordea, Korenica, Biloboc, Aliev
    Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Kun, M. Ilie, Djokovic, Deac, Ad. Păun, A. Fica, Șfaiț, Kamara, Zahovic
    Absenți: Rocha, Masic (accidentați)
    Antrenor: Daniel Pancu
  • Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Mărginean – Musi, Pușcaș, Karamoko
    Rezerve: Epassy, Soro, Al, Pop, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Armstrong, Țicu, Niuwu, Duțu
    Absenți: Licsandru, Bordușanu (accidentați)
    Antrenor: Zeljko Kopic
