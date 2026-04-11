Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu

Daniel Işvanca Publicat: 11 aprilie 2026, 9:36

Răzvan Lucescu / Profimedia

PAOK Salonic luptă cu șanse reale la câștigarea titlului în Grecia, iar Răzvan Lucescu a avut o rugăminte specială la patronul Ivan Savvidis, pentru finalul acestui sezon.

Concret, tehnicianul român a solicitat transferul definitiv a doi jucători care au impresionat în actuala stagiune la gruparea elenă și al căror transfer definitiv ar costa aproximativ 8 milioane de euro.

Răzvan Lucescu, două transferuri la PAOK! 8 milioane de euro

Chiar dacă trece printr-un moment dificil, odată cu trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, Răzvan rămâne în continuare conectat cu atmosfera de la PAOK, formație care luptă la titlu în Grecia.

Presa elenă anunță că tehnicianul român a avut o rugăminte specială la patronul Ivan Savvidis și anume investirea a opt milioane de euro pentru transferul a doi jucători.

Conform paixebala.gr, Răzvan Lucescu ar vrea să îi transfere definitiv pe Giorgos Giakoumakis (31 de ani, atacant) și Jorge Sanchez (28 de ani, fundaș dreapta), ambii împrumutați în prezent de la Cruz Azul.

Giorgos Giakoumakis are 15 goluri marcate pentru PAOK în acest sezon în toate competițiile. În campionat a înscris de 7 ori în 19 partide. În Europa League a punctat de 4 ori în 8 meciuri.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Poveste emoționantă despre Ion Oblemenco: ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei. A fost ca un semn
Fanatik.ro
Poveste emoționantă despre Ion Oblemenco: ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei. A fost ca un semn
12:28

Zeljko Kopic, despre Mircea Lucescu: “A fost o onoare pentru mine să-l cunosc”
12:19

Totul sau nimic pentru Kopic cu CFR Cluj: “Nu e ușor când rezultatele nu sunt bune”
12:18

Robert Lewandowski are oferta pe masă! Propunerea primită de atacantul polonez
11:46

Speranță pentru Mihai Popescu. Anunțul făcut de Mirel Rădoi despre plecarea lui
11:14

I-a închis ușa în nas lui Real Madrid! Ce se întâmplă cu starul cotat la 140 de milioane de euro: „NICI O ȘANSĂ”
11:01

Elias Charalambous, elogii pentru Mircea Lucescu: „O personalitate uriașă! A plecat dintre noi așa cum și-a dorit”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 2 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 3 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 4 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă” 5 Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal 6 CCA și decizia neașteptată luată în cazul lui Istvan Kovacs, după erorile grave din Barcelona – Atletico Madrid
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii