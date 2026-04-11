Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu

PAOK Salonic luptă cu șanse reale la câștigarea titlului în Grecia, iar Răzvan Lucescu a avut o rugăminte specială la patronul Ivan Savvidis, pentru finalul acestui sezon.
Concret, tehnicianul român a solicitat transferul definitiv a doi jucători care au impresionat în actuala stagiune la gruparea elenă și al căror transfer definitiv ar costa aproximativ 8 milioane de euro.
Răzvan Lucescu, două transferuri la PAOK! 8 milioane de euro
Chiar dacă trece printr-un moment dificil, odată cu trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, Răzvan rămâne în continuare conectat cu atmosfera de la PAOK, formație care luptă la titlu în Grecia.
Presa elenă anunță că tehnicianul român a avut o rugăminte specială la patronul Ivan Savvidis și anume investirea a opt milioane de euro pentru transferul a doi jucători.
Conform paixebala.gr, Răzvan Lucescu ar vrea să îi transfere definitiv pe Giorgos Giakoumakis (31 de ani, atacant) și Jorge Sanchez (28 de ani, fundaș dreapta), ambii împrumutați în prezent de la Cruz Azul.
Giorgos Giakoumakis are 15 goluri marcate pentru PAOK în acest sezon în toate competițiile. În campionat a înscris de 7 ori în 19 partide. În Europa League a punctat de 4 ori în 8 meciuri.
