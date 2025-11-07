Aryna Sabalenka s-a calificat în finala Turneului Campioanelor! Victorie după un meci de peste două ore - Antena Sport

Aryna Sabalenka este cea de-a doua finalistă a acestei ediții de la Turneul Campioanelor. Lidera mondială a eliminat-o în penultimul act al competiției pe americanca Amanda Anisimova.
În marea finală de la Riad, sportiva din Belarus va da piept cu Elena Rybakina, cea care a învins-o în faza semifinalelor pe Jessica Pegula, locul cinci mondial.
Aryna Sabalenka, victorie cu Amanda Anisimova
Aryna Sabalenka este a doua finalistă de la Turneul Campioanelor. Lidera WTA a trecut în faza semifinalelor de Amanda Anisimova, aflată în premieră la un astfel de turneu.
Jucătoarea din Belarus a câștigat disputa în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 23 de minute. Este pentru a doua oară când Sabalenka va juca finala, după ediția din 2022.
În ultimul act al competiției, aceasta va da peste Elena Rybakina, sportiva clasată pe locul 6 în ierarhia mondială. Finala este programată sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 16:00.
ARYNA ANSWERS THE CALL ☎️
Sabalenka remains undefeated and will play Saturday for the WTA Finals title! 👑#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/FyFuGWYwHV
— Tennis Channel (@TennisChannel) November 7, 2025
Istoricul duelurilor directe dintre Sabalenka și Rybakina
- 16 meciuri directe au avut loc între Aryna Sabalenka și Elena Rybakina
- Jucătoarea din Belarus conduce cu scorul de 10-6
