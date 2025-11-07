Elena Rybakina, prima finalistă la Turneul Campioanelor! A 10-a victorie la rând, după meciul cu Jessica Pegula - Antena Sport

Elena Rybakina a câştigat prima semifinală a Turneului Campionilor de la Riyad. Jucătoarea care reprezintă Kazahstan a întâlnit-o pe americanca Jessica Pegula, pe care a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 7 minute de joc.

După un an complicat pentru campioana de la Wimbledon 2022, Rybakina are şansa de a încheia sezonul cu un succes la turneul la care s-a calificat pe ultima sută de metri. Aceasta este prima sa prezenţă în ultimul act al turneului care aliniază cele mai bune jucătoare ale lumii.

Elena Rybakina s-a calificat în finala Turneului Campioanelor

Jessica Pegula a început excelent partida din Arabia Saudită şi a reuşit să îşi treacă în cont primul set cu 6-4, după ce kazaha a comis nu mai puţin de 25 de greşeli neforţate.

Rybakina şi-a revenit şi a început să pusă presiune încă din debutul setului secund. După un prim game rapid pe propriul serviciu, a urmat un game cu trei mingi de break. Chiar dacă Rybakina nu a reuşit în debutul setului să câştige pe serviciul adversarei, acest lucru s-a întâmplat la 2-1.

Rybakina a condus cu 5-2, dar nu a putut să închidă imediat setul. A pierdut pe propriul serviciu la 5-3, dar a reuşit să câştige setul pe serviciul adversarei, un game mai târziu.