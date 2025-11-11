Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho - Antena Sport

Închide meniul
Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 13:12

Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho

Simona Halep, la ultimul meci din carieră/ Profimedia

Meciul de retragere al Simonei Halep a generat un interes extrem de mare din partea fanilor româncei, iar timpul record în care s-au vândut primele bilete puse la vânzare susține acest lucru. Pe pagina oficială a Sports Festival, dar și pe cea a lui Patrick Ciorcilă, a apărut informația potrivit căreia au fost vândute în doar opt minute cele 1200 de bilete din categoria “Early Bird”.

Simona Halep urmează să aibă partă de un eveniment oficial de retragere, după ce dubla campioană de Grand Slam a anunțat în februarie, la Transylvania Open, că își va lua adio de la “sportul alb”. Luni, organizatorii evenimentului au anunțat că pun în vânzare primele bilete, iar modul în care au reacționat fanii româncei a fost incredibil.

“1200 de bilete în 8 minute”. Interes uriaș pentru numele Simonei Halep

Primele 1200 de bilete au fost date în doar opt minute. Mai mult decât atât, co-fondatorul Sports Festival, Patrick Ciorcilă, a anunțat pe rețelele sociale că Simona Halep a generat un interes mai mare față de evenimentul care l-a adus pe Ronaldinho în România.

Cea mai mare cerere de bilete pe care am avut-o vreodată la un eveniment. 1.200 de bilete vândute în 8 minute la meciul de retragere al Simonei. Peste Agassi, peste Ronaldinho.

Mâine (n.r. astăzi), la ora 14:00, vom pune în vânzare toate biletele rămase! Azi au fost disponibile doar celor cu pre-register“, a scris Ciorcilă pe contul său de Instagram la secțiunea “stories”.

View this post on Instagram
 
A post shared by Sports Festival (@sportsfestival)

13 iunie 2026 este data evenimentului oficial de retragere de care va avea parte Simona Halep.

