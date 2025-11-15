România, victorie clară cu Noua Zeelandă la Billie Jean King Cup. Urmează meciul cu Polonia lui Iga Swiatek - Antena Sport

Alexandra Dulgheru, după victoria României / Facebook Federaţia Română de Tenis

Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final Billie Jean King Cup 2026.

România a câştigat astfel întâlnirea cu 3-0.

România, victorie clară cu Noua Zeelandă

Bertea a învins-o pe Vivian Yang, scor 6-2, 6-1, iar Lee s-a impus în faţa sportivei Elyse Tse, scor 4-6, 6-0, 6-1. La dublu, Mara Gae şi Monica Niculescu au dispus de echipa Jade Otway/Erin Routliffe, scor 6-2, 3-6, 10-5.

Meciurile contează pentru Grupa B a play-off-ului, în care Polonia a învins cu 3-0 Noua Zeelandă, vineri. Cele 7 echipe câştigătoare ale grupelor din play-off vor ajunge în calificările din 2026. Cele 14 echipe rămase vor concura în Grupa I în 2026, potrivit news.ro.