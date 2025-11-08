"Activitatea preferată după retragere?" Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras - Antena Sport

Închide meniul
"Activitatea preferată după retragere?" Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras

Home | Tenis | WTA | "Activitatea preferată după retragere?" Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras

“Activitatea preferată după retragere?” Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras

Publicat: 8 noiembrie 2025, 10:12

Comentarii
Activitatea preferată după retragere? Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras

Simona Halep, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Simona Halep a fost întrebată care este activitatea ei preferată, la un de când s-a retras. Fostul lider WTA a dezvăluit că îi place să nu facă nimic, după anii încărcaţi din circuit.

Simona Halep, ajunsă la vârsta de 34 de ani, s-a retras din tenis în ferbuarie, ultimul turneu la care a participat fiind cel de la Cluj, Transylvania Open.

“Activitatea preferată după retragere?” Simona Halep a dat răspunsul

Simona Halep s-a aflat în aceste zile la Riad, acolo unde s-a desfăşurat Turneul Campioanelor. Ea i-a înmânat Arynei Sabalenka trofeul pentru liderul mondial de la finalul acestui an, fiind prezentă şi la startul unei partide, pentru a asista la tragerea la sorţi.

Simona Halep a dezvăluit că se bucură pe deplin de viaţa de după retragere, mărturisind că ultima dată când a jucat tenis a fost acum două luni. De asemenea, românca a numit şi cele două jucătoare de la Turneul Campioanelor, din acest an, care inspiră cel mai mult.

“-Activitatea ta preferată, acum, că te-ai retras?
– Să nu fac nimic, pentru că este relaxant și am nevoie de odihnă.

– Ultima dată când ai jucat tenis?
– Acum aproximativ două luni.

– Un obiectiv pe care-l ai după retragere?
– Aș vrea să devin mai bună la golf.

– Ce-ți lipsește cel mai mult din circuit?
– Adrenalina de a câștiga meciuri.

– Care dintre jucătoarele de la această ediție a Turneului Campioanelor te inspiră cel mai tare?
Sunt două. Paolini, deoarece a luptat din greu pentru a ajunge aici, și Anisimova, deoarece s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală și acum este în TOP 8, ceva uimitor!”, a spus Simona Halep, într-un clip video postat pe pagina oficială de Instagram a WTA.

Comentarii


