"Activitatea preferată după retragere?" Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras - Antena Sport

Simona Halep a fost întrebată care este activitatea ei preferată, la un de când s-a retras. Fostul lider WTA a dezvăluit că îi place să nu facă nimic, după anii încărcaţi din circuit.
Simona Halep, ajunsă la vârsta de 34 de ani, s-a retras din tenis în ferbuarie, ultimul turneu la care a participat fiind cel de la Cluj, Transylvania Open.
“Activitatea preferată după retragere?” Simona Halep a dat răspunsul
Simona Halep s-a aflat în aceste zile la Riad, acolo unde s-a desfăşurat Turneul Campioanelor. Ea i-a înmânat Arynei Sabalenka trofeul pentru liderul mondial de la finalul acestui an, fiind prezentă şi la startul unei partide, pentru a asista la tragerea la sorţi.
Simona Halep a dezvăluit că se bucură pe deplin de viaţa de după retragere, mărturisind că ultima dată când a jucat tenis a fost acum două luni. De asemenea, românca a numit şi cele două jucătoare de la Turneul Campioanelor, din acest an, care inspiră cel mai mult.
“-Activitatea ta preferată, acum, că te-ai retras?
– Să nu fac nimic, pentru că este relaxant și am nevoie de odihnă.
– Ultima dată când ai jucat tenis?
– Acum aproximativ două luni.
– Un obiectiv pe care-l ai după retragere?
– Aș vrea să devin mai bună la golf.
– Ce-ți lipsește cel mai mult din circuit?
– Adrenalina de a câștiga meciuri.
– Care dintre jucătoarele de la această ediție a Turneului Campioanelor te inspiră cel mai tare?
– Sunt două. Paolini, deoarece a luptat din greu pentru a ajunge aici, și Anisimova, deoarece s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală și acum este în TOP 8, ceva uimitor!”, a spus Simona Halep, într-un clip video postat pe pagina oficială de Instagram a WTA.
