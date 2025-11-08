"Activitatea preferată după retragere?" Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras - Antena Sport

Simona Halep a fost întrebată care este activitatea ei preferată, la un de când s-a retras. Fostul lider WTA a dezvăluit că îi place să nu facă nimic, după anii încărcaţi din circuit.

Simona Halep, ajunsă la vârsta de 34 de ani, s-a retras din tenis în ferbuarie, ultimul turneu la care a participat fiind cel de la Cluj, Transylvania Open.

“Activitatea preferată după retragere?” Simona Halep a dat răspunsul

Simona Halep s-a aflat în aceste zile la Riad, acolo unde s-a desfăşurat Turneul Campioanelor. Ea i-a înmânat Arynei Sabalenka trofeul pentru liderul mondial de la finalul acestui an, fiind prezentă şi la startul unei partide, pentru a asista la tragerea la sorţi.

Simona Halep a dezvăluit că se bucură pe deplin de viaţa de după retragere, mărturisind că ultima dată când a jucat tenis a fost acum două luni. De asemenea, românca a numit şi cele două jucătoare de la Turneul Campioanelor, din acest an, care inspiră cel mai mult.

“-Activitatea ta preferată, acum, că te-ai retras?

– Să nu fac nimic, pentru că este relaxant și am nevoie de odihnă.