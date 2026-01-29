"Te întorci în competiţii?" Răspunsul misterios dat de Serena Williams, la trei ani de la retragere - Antena Sport

Serena Williams a refuzat să excludă revenirea la tenisul profesionist după ce a depus recent documentele necesare în acest sens.

Serena Williams, care a câştigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras după US Open 2022.

Serena Williams nu exclude o revenire în tenis

În decembrie, Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis a confirmat pentru BBC Sport că jucătoarea în vârstă de 44 de ani a revenit pe lista jucătorilor înregistraţi pentru testarea antidoping.

La momentul respectiv, americanca a declarat că „nu se va întoarce”, dar în timpul unui interviu acordat miercuri emisiunii Today Show, Williams nu a exclus posibilitatea de a reveni pe teren.

„Nu ştiu, o să văd ce se întâmplă”, a spus Williams. Realizatoarea Savannah Guthrie a insistat, spunând „pentru mine asta înseamnă un poate”, iar Williams a răspuns „Nu este un poate”.