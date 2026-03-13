Home | Tenis | WTA | Elina Svitolina a produs surpriza şi eliminat-o pe Iga Swiatek! Cum arată semifinalele de la Indian Wells 2026

Elina Svitolina a produs surpriza şi eliminat-o pe Iga Swiatek! Cum arată semifinalele de la Indian Wells 2026

Publicat: 13 martie 2026, 10:01

Comentarii
Elina Svitolina a produs surpriza şi eliminat-o pe Iga Swiatek! Cum arată semifinalele de la Indian Wells 2026

Elina Svitolina, în timpul meciului cu Iga Swiatek / Profimedia

Sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells Open au oferit confruntări palpitante şi surprize. Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz s-a calificat alături de alte staruri în semifinale, iar Elina Svitolina a făcut senzaţie cu o victorie surprinzătoare în competiţia feminină.

Alcaraz s-a calificat în semifinale cu o victorie categorică în două seturi în sferturile de finală, împotriva lui Cameron Norrie. Spaniolul l-a învins pe Norrie cu 6-3, 6-4.

Svitolina a eliminat-o pe Iga Swiatek în sferturi la Indian Wells! Duel Alcaraz – Medvedev în semifinale

Victoria îl menţine pe Alcaraz în cursa pentru un nou titlu, spaniolul urmând să se întâlnească într-o semifinală cu miză mare cu fostul campion Daniil Medvedev. Medvedev şi-a asigurat în semifinale cu o victorie cu 6-1, 7-5 în faţa lui Jack Draper, continuând să impresioneze prin constanţa sa la Indian Wells.

Între timp, germanul Alexander Zverev a avansat în semifinale după ce l-a învins pe talentatul francez Arthur Fils cu 6-2, 6-3, în timp ce vedeta italiană şi numărul 2 mondial Jannik Sinner l-a dominat pe tânărul american Learner Tien cu 6-1, 6-2.

La feminin, sferturile de finală au adus atât victorii categorice, cât şi o surpriză majoră. Favorita numărul unu, Aryna Sabalenka, a învins-o pe sportiva canadiană Victoria Mboko cu 7-6(0), 6-4, în timp ce tânăra cehă şi numărul 14 mondial Linda Noskova a învins-o pe sportiva australiană Talia Gibson cu 6-2, 4-6, 6-2, continuându-şi parcursul bun.

Cea mai mare surpriză a venit când sportiva ucraineană Elina Svitolina a învins-o pe fosta numărul 1 mondial Iga Swiatek cu 6-2, 4-6, 6-4, demonstrând rezistenţă şi disciplină tactică. Fosta campioană Elena Rybakina a ajuns şi ea în semifinale, învingând-o pe americanca Jessica Pegula cu 6-1, 7-6(4).

1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: "E foarte bun. Rămâne liber" 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Există speranţe" 3 Gigi Becali, o nouă "săgeată" spre Mihai Stoica: "Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun" 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: "Al meu? Nu" 5 Foto"Cea mai frumoasă fată din lume", gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
