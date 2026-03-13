Elina Svitolina a produs surpriza şi eliminat-o pe Iga Swiatek! Cum arată semifinalele de la Indian Wells 2026

Sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells Open au oferit confruntări palpitante şi surprize. Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz s-a calificat alături de alte staruri în semifinale, iar Elina Svitolina a făcut senzaţie cu o victorie surprinzătoare în competiţia feminină.
Alcaraz s-a calificat în semifinale cu o victorie categorică în două seturi în sferturile de finală, împotriva lui Cameron Norrie. Spaniolul l-a învins pe Norrie cu 6-3, 6-4.
Svitolina a eliminat-o pe Iga Swiatek în sferturi la Indian Wells! Duel Alcaraz – Medvedev în semifinale
Victoria îl menţine pe Alcaraz în cursa pentru un nou titlu, spaniolul urmând să se întâlnească într-o semifinală cu miză mare cu fostul campion Daniil Medvedev. Medvedev şi-a asigurat în semifinale cu o victorie cu 6-1, 7-5 în faţa lui Jack Draper, continuând să impresioneze prin constanţa sa la Indian Wells.
Între timp, germanul Alexander Zverev a avansat în semifinale după ce l-a învins pe talentatul francez Arthur Fils cu 6-2, 6-3, în timp ce vedeta italiană şi numărul 2 mondial Jannik Sinner l-a dominat pe tânărul american Learner Tien cu 6-1, 6-2.
La feminin, sferturile de finală au adus atât victorii categorice, cât şi o surpriză majoră. Favorita numărul unu, Aryna Sabalenka, a învins-o pe sportiva canadiană Victoria Mboko cu 7-6(0), 6-4, în timp ce tânăra cehă şi numărul 14 mondial Linda Noskova a învins-o pe sportiva australiană Talia Gibson cu 6-2, 4-6, 6-2, continuându-şi parcursul bun.
Cea mai mare surpriză a venit când sportiva ucraineană Elina Svitolina a învins-o pe fosta numărul 1 mondial Iga Swiatek cu 6-2, 4-6, 6-4, demonstrând rezistenţă şi disciplină tactică. Fosta campioană Elena Rybakina a ajuns şi ea în semifinale, învingând-o pe americanca Jessica Pegula cu 6-1, 7-6(4).
