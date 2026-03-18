Tensiuni după Manchester City – Real Madrid! Antonio Rudiger, conflict cu Pep Guardiola. A fost potolit cu greu de Arbeloa

Alex Masgras Publicat: 18 martie 2026, 8:28

Tensiuni după Manchester City – Real Madrid! Antonio Rudiger, conflict cu Pep Guardiola. A fost potolit cu greu de Arbeloa

Pep Guardiola şi Antonio Rudiger / Profimedia

Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală UEFA Champions League, după ce a trecut de Manchester City în dublă manşă. Madrilenii au evoluat mai bine de 70 de minute cu un om în plus marţi seară, după eliminarea lui Bernardo Silva. Asta după ce în tur s-au impus cu 3-0.

Real Madrid a eliminat-o astfel pe Manchester City din UEFA Champions League pentru al treilea an la rând şi o aşteaptă, mai mult ca sigur, pe Bayern Munchen, în sferturile de finală.

Tensiuni după Manchester City – Real Madrid între Pep Guardiola şi Antonio Rudiger

La finalul meciului de pe Etihad, Pep Guardiola a dat mâna cu jucătorii lui Real Madrid, dar a avut un conflict cu Antonio Rudiger. Ceea ce părea să fie un schimb normal de replici s-a transformat într-o mică altercaţie, fiind nevoie de intervenţia celorlalţi jucători de la Real Madrid şi a antrenorului Alvaro Arbelola. (VEZI AICI MOMENTUL DINTRE GUARDIOLA ŞI RUDIGER)

În timp ce Arbeloa îl trăgea pe Rudiger şi încerca să îl îndepărteze de zona în care se afla Guardiola, fundaşul german a continuat să îi adreseze cuvinte dure antrenorului lui Manchester City. Guardiola şi-a văzut apoi de drum, dar a rămas atent la ce striga Rudiger către el.

Real Madrid îşi aşteaptă acum adversara din sferturile de finală, care cel mai probabil va fi Bayern Munchen, după ce bavarezii au câştigat meciul tur de pe terenul lui Atalanta cu 6-1.

Pentru Manchester City urmează o perioadă extrem de dificilă. După meciul retur cu Real Madrid, echipa lui Guardiola va merge la Londra, pe Wembley, pentru finala Cupei Ligii Angliei cu Manchester City. După pauza internaţională, pe Etihad va veni Liverpool, în sferturile Cupei Angliei.

Nici Real Madrid nu va avea un meci uşor duminică seară, atunci când pe Santiago Bernabeu va veni rivala din oraş, Atletico Madrid.

Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabriciiCel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat
Observator
Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
Fanatik.ro
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
10:11

“Toată lumea vrea să mă dea afară!” Pep Guardiola a făcut show la conferinţă! “Săgeţi” către Real Madrid
10:01

Mihai Pintilii, întrebat dacă ar spune “da” unei reveniri la FCSB: “Poate o să-mi fie dor de nea Gigi”
9:53

Imaginea serii în Champions League! Antrenorul lui Chelsea scria bileţele la 2-8 la general. Reacţia genială a lui Garnacho
9:38

Fără cuvinte! Cum a reacționat un jucător de la Real Madrid când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii
8:56

“Suntem într-o casă de nebuni!”. Reacțiile jucătorilor senegalezi după ce au pierdut la masa verde Cupa Africii
8:56

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Miami! Reacţia savuroasă a româncei după ce şi-a aflat următoarea adversară
Vezi toate știrile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2