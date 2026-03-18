Tensiuni după Manchester City – Real Madrid! Antonio Rudiger, conflict cu Pep Guardiola. A fost potolit cu greu de Arbeloa

Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală UEFA Champions League, după ce a trecut de Manchester City în dublă manşă. Madrilenii au evoluat mai bine de 70 de minute cu un om în plus marţi seară, după eliminarea lui Bernardo Silva. Asta după ce în tur s-au impus cu 3-0.

Real Madrid a eliminat-o astfel pe Manchester City din UEFA Champions League pentru al treilea an la rând şi o aşteaptă, mai mult ca sigur, pe Bayern Munchen, în sferturile de finală.

Tensiuni după Manchester City – Real Madrid între Pep Guardiola şi Antonio Rudiger

La finalul meciului de pe Etihad, Pep Guardiola a dat mâna cu jucătorii lui Real Madrid, dar a avut un conflict cu Antonio Rudiger. Ceea ce părea să fie un schimb normal de replici s-a transformat într-o mică altercaţie, fiind nevoie de intervenţia celorlalţi jucători de la Real Madrid şi a antrenorului Alvaro Arbelola. (VEZI AICI MOMENTUL DINTRE GUARDIOLA ŞI RUDIGER)

În timp ce Arbeloa îl trăgea pe Rudiger şi încerca să îl îndepărteze de zona în care se afla Guardiola, fundaşul german a continuat să îi adreseze cuvinte dure antrenorului lui Manchester City. Guardiola şi-a văzut apoi de drum, dar a rămas atent la ce striga Rudiger către el.

Real Madrid îşi aşteaptă acum adversara din sferturile de finală, care cel mai probabil va fi Bayern Munchen, după ce bavarezii au câştigat meciul tur de pe terenul lui Atalanta cu 6-1.