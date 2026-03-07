Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă - Antena Sport

Închide meniul
Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 9:39

Aryna Sabalenka, la Indian Wells/ Profimedia

Aryna Sabalenka și Jaqueline Cristian se vor duela în turul trei de la Indian Wells. Liderul WTA a oferit un mesaj savuros înaintea confruntării cu românca, vorbind despre logodnă.

Chiar înaintea participării la Indian Wells, Aryna Sabalenka a fost cerută de soție de partenerul ei, Georgios Frangulis. Bielorusa a spus „Da”, iar imaginile cu cererea în căsătorie s-au viralizat.

Aryna Sabalenka a bifat primul meci după cererea în căsătorie, ea reușind să o învingă în turul doi de la Indian Wells pe Himeno Sakatsume, scor 6-4, 6-2.

După meci, Sabalenka a fost întrebată despre inelul de logodnă primit de la Georgios Frangulis, mărturisind că s-a simțit excelent purtându-l în duelul de la Indian Wells.

Am avut încredere să-l port. E confortabil, strălucește și sper ca adversarele mele să fie distrase de aceste diamante.

Sunt foarte mulțumită de nivelul la care am jucat. Sunt foarte fericită că am obținut această victorie. Nu am mai jucat de ceva vreme, după Australian Open, și sunt mulțumită de performanța de astăzi”, a declarat Aryna Sabalenka, la conferința de presă de după meciul din turul doi de la Indian Wells.

Jaqueline Cristian o va întâlni pentru prima dată în carieră pe Aryna Sabalenka. Românca a revenit spectaculos în meciul din turul doi cu Maya Joint, reușind să se impună cu scorul de 0-6, 6-2, 7-5.

