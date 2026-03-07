Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă - Antena Sport

Aryna Sabalenka și Jaqueline Cristian se vor duela în turul trei de la Indian Wells. Liderul WTA a oferit un mesaj savuros înaintea confruntării cu românca, vorbind despre logodnă.

Chiar înaintea participării la Indian Wells, Aryna Sabalenka a fost cerută de soție de partenerul ei, Georgios Frangulis. Bielorusa a spus „Da”, iar imaginile cu cererea în căsătorie s-au viralizat.

Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells

Aryna Sabalenka a bifat primul meci după cererea în căsătorie, ea reușind să o învingă în turul doi de la Indian Wells pe Himeno Sakatsume, scor 6-4, 6-2.

După meci, Sabalenka a fost întrebată despre inelul de logodnă primit de la Georgios Frangulis, mărturisind că s-a simțit excelent purtându-l în duelul de la Indian Wells.

„Am avut încredere să-l port. E confortabil, strălucește și sper ca adversarele mele să fie distrase de aceste diamante.