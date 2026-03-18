Cupa Africii se decide la TAS! Senegal a făcut anunțul după victoria fără precedent a Marocului la masa verde

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 8:23

Sadio Mane, în finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc / Profimedia

Federația de Fotbal din Senegal a emis un comunicat în noaptea dinspre marți spre miercuri în care a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a-și căuta dreptatea, după ce Confederația Africană de Fotbal a decis că Maroc a câștigat la masa verde turneul AFCON 2025.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Senegal merge la TAS să își caute dreptatea

La câteva ore distanță după ce apelul Marocului a fost acceptat, federația din Senegal a venit cu un comunicat dur prin care a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, o decizie la care se așteptau toți specialiștii.

Federaţia de Fotbal din Senegal denunţă decizia injustă, fără precedent și inacceptabilă care discreditează fotbalul african. Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, cât mai rapid posibil, o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne“, s-a arătat în textul transmis de senegalezi.

În momentul de față, rămâne de văzut când se va depune cererea de apel și când se va judeca în sine cazul care a uimit lumea fotbalului.

Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal

Finala Cupei Africii din 2026 a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.

După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.

Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabriciiCel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat
Observator
Şi-a ucis prietenul şi i-a dat foc. Apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărţi dacă va fi arestat
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
Fanatik.ro
Dezastru pe datoria României. Războiul și criza politică scumpesc împrumuturile statului. „Țara este într-un moment foarte prost”
10:11

“Toată lumea vrea să mă dea afară!” Pep Guardiola a făcut show la conferinţă! “Săgeţi” către Real Madrid
10:01

Mihai Pintilii, întrebat dacă ar spune “da” unei reveniri la FCSB: “Poate o să-mi fie dor de nea Gigi”
9:53

Imaginea serii în Champions League! Antrenorul lui Chelsea scria bileţele la 2-8 la general. Reacţia genială a lui Garnacho
9:38

Fără cuvinte! Cum a reacționat un jucător de la Real Madrid când a aflat că Brahim Diaz a câștigat Cupa Africii
8:56

“Suntem într-o casă de nebuni!”. Reacțiile jucătorilor senegalezi după ce au pierdut la masa verde Cupa Africii
8:56

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Miami! Reacţia savuroasă a româncei după ce şi-a aflat următoarea adversară
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2