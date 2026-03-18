Cupa Africii se decide la TAS! Senegal a făcut anunțul după victoria fără precedent a Marocului la masa verde

Federația de Fotbal din Senegal a emis un comunicat în noaptea dinspre marți spre miercuri în care a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a-și căuta dreptatea, după ce Confederația Africană de Fotbal a decis că Maroc a câștigat la masa verde turneul AFCON 2025.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Senegal merge la TAS să își caute dreptatea

La câteva ore distanță după ce apelul Marocului a fost acceptat, federația din Senegal a venit cu un comunicat dur prin care a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, o decizie la care se așteptau toți specialiștii.

“Federaţia de Fotbal din Senegal denunţă decizia injustă, fără precedent și inacceptabilă care discreditează fotbalul african. Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, cât mai rapid posibil, o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne“, s-a arătat în textul transmis de senegalezi.

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU

— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026