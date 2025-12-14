Dinamo - Metaloglobus LIVE TEXT (17:45). "Câinii roşii" pot ajunge la un punct de liderul Rapid - Antena Sport

Dinamo şi Metaloglobus se întâlnesc în etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Duelul va avea loc duminică, de la ora 17:45, pe Stadionul Arcul de Triumf.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu Metaloglobus este o oportunitate extraordinară pentru Dinamo de a ajunge la un singur punct distanţă de Rapid, după ce giuleştenii au fost învinşi pe teren propriu de Oţelul, 0-2.

Dinamo – Metaloglobus e duminică, la 17:45

De partea cealaltă, Metaloglobus e pe ultimul loc, cu doar 11 puncte, dar ilfovenii vin după a doua victorie a sezonului, 2-1 cu Farul lui Gică Hagi.

În meciul tur, Dinamo s-a impus cu 1-0, după un gol marcat de Cătălin Cîrjan în primul sfert de oră al partidei.

Zeljko Kopic: “Sunt buni”

“Meciul va fi greu. Sunt buni în acest moment. Au câștigat împotriva Farului și au avut și un meci bun în Cupă cu CFR Cluj. Au bătut FCSB, au avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Domnul Teja face o treabă bună. Avem respect pentru ei.