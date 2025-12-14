PSG - Flamengo e finala Cupei Intercontinentale - Antena Sport

PSG va întâlni Flamengo în finala Cupei Intercontinentale, după ce echipa din Brazilia a învins formaţia egipteană Pyramids FC cu scorul de 2-0, sâmbătă, la Al-Rayyan (Qatar), transmite AFP.
Campioana Americii de Sud s-a impus prin golurile marcate de fundaşii Leo Pereira (23) şi Danilo (52), în urma unor faze fixe executate de uruguayanul Giorgian de Arrascaeta.
PSG – Flamengo e finala Cupei Intercontinentale
Victoria echipei carioca i-a adus, pe lângă calificarea în finală, şi Cupa Challenger.
PSG, câştigătoarea Ligii Campionilor, era calificată direct în finala care va avea loc miercuri, la Doha.
Flamengo, deţinătoarea trofeului în Copa Libertadores, trecuse în turul anterior de Cruz Azul, câştigătoarea Cupei Campionilor CONCACAF, cu 2-1, în timp ce Pyramids FC, laureata Ligii Campionilor Africii, trecuse cu 3-1 de echipa saudită Al Ahli SC, câştigătoarea Ligii Campionilor Asiei.
Cupa Intercontinentală reuneşte câştigătoarea celor şase confederaţii, într-un format restrâns, pentru a nu pune în umbră Cupa Mondială a Cluburilor, care are loc acum într-un format cu 32 de echipe, la fiecare patru ani.
